Международная команда археологов сообщила об обнаружении первых кораблекрушений, которые могут быть напрямую связаны с реальными пиратами Карибского моря. Исследования проводились в гавани Нассау на острове Нью-Провиденс в Багамах – месте, которое в конце XVII и в начале XVIII века считалось главным пристанищем морских разбойников. Об этом пишет The Guardian.

Что удалось найти на дне легендарной пиратской гавани?

Именно здесь в свое время собирались знаменитые пираты, среди которых Эдвард Тич, более известный как Черная Борода, и Джон "Калико Джек" Рэкхем. В Нассау они планировали новые нападения на торговые суда и делили награбленные сокровища.

Экспедиция стала возможной после того, как исследователи впервые получили официальное разрешение на погружение в закрытой части гавани. В результате было обнаружено шесть затонувших кораблей, три из которых датируются так называемой "золотой эпохой пиратства" – периодом между 1690 и 1720 годами.

Одной из важнейших находок стал обгоревший деревянный корпус судна, который сохранился на морском дне вместе с каменным балластом. Историки давно знают, что пираты нередко уничтожали захваченные корабли после ограбления. Они забирали ценный груз, пушки и оборудование, а затем поджигали судна, чтобы скрыть следы своих преступлений.

Рядом с остатками корабля археологи нашли поворотную пушку, железную пушку, 25 свинцовых мушкетных пуль и точильный камень для заточки мечей.

Особое внимание исследователей привлекла именно поворотная пушка. Такое оружие часто использовали пираты для обстрела палуб вражеских судов и создания паники среди экипажа перед абордажем.

Руководитель проекта, британский морской археолог Шон Кингсли, признался, что находки превзошли все ожидания.

"Эти находки – лишь верхушка айсберга. Я был шокирован тем, что деревянный корпус вообще сохранился. Корабли были главным инструментом пиратского террора. Вполне возможно, что в гавани и вокруг нее находятся еще десятки затонувших судов", – заявил он.

По словам археолога, момент, когда команда впервые увидела обгоревшие остатки корабля, стал одним из самых эмоциональных в его карьере. "Увидеть и прикоснуться к нему было действительно уникальным моментом в жизни", – добавил Кингсли.

Мог ли это быть корабль самого разыскиваемого пирата мира?

После обнаружения сожженного судна археологи выдвинули интересную гипотезу. Они предполагают, что находка может быть связана с легендарным пиратом Генри Эвери.

В 1695 году он совершил одно из самых успешных морских нападений в истории. После захвата богатого индийского корабля Эвери завладел золотом, серебром, сапфирами, изумрудами и бриллиантами, стоимость которых сегодня оценивалась бы более чем в 85 миллионов фунтов стерлингов.

Его флагманский корабль Fancy, по историческим свидетельствам, был сожжен почти до ватерлинии. Именно поэтому археологи рассматривают возможность того, что найденные остатки могут принадлежать этому легендарному судну.

Соруководитель экспедиции и посол по вопросам истории, культуры и музеологии Багамских островов Майкл Пейтмен отметил:

"Сжигание кораблей до ватерлинии было печально известной практикой для сокрытия преступлений от властей. Корпус, найденный в Нассау, демонстрирует все признаки пиратской деятельности".

По его словам, судно было хорошо вооружено, особенно поворотными пушками, которые наносили серьезные потери экипажам атакованных кораблей.

Находки рассказали и о конце пиратской эпохи

Во время исследований археологи обнаружили не только военные артефакты. На дне также сохранились части корабельного оснащения, кирпич с камбуза, стеклянные бутылки и 143 глиняные трубки. Некоторые трубки были украшены изображениями единорога, лошади, короны и королевского герба Англии. По мнению экспертов, их изготовили в Лондоне примерно в 1740-х годах.

Ученые считают, что этот корабль прибыл в Нассау уже после завершения пиратской эпохи. Вероятно, он перевозил торговые товары, включая вино и дорогие трубки для курения.

По словам Кингсли, это редкое свидетельство того, как город постепенно превращался из пиратской базы в обычный торговый порт после подавления морского разбоя.

Опасная экспедиция среди акул

Исследователи отмечают, что работа была связана с большими рисками. Гавань Нассау известна сильными течениями, которые дважды в день проходят через ее воды.

Кроме того, здесь находится одна из крупнейших концентраций акул в мире. "Это была рискованная экспедиция с высокими шансами не найти абсолютно ничего".

Впрочем, встречи с акулами прошли без инцидентов. Как отметил Кингсли, исследователи уважали территорию морских хищников и не мешали друг другу. Параллельно с подводными исследованиями команда изучала архивные документы возрастом более 300 лет, старинные карты и даже исследовала пещеры, где, по легендам, пираты могли прятать сокровища. Однако никаких спрятанных богатств найти не удалось.

Результаты экспедиции стали основой первой серии нового мини-сериала Mystery of the Pirate King's Treasure, а также будут подробно представлены в следующем выпуске журнала Wreckwatch.