Пів інтернету знову впало: які сервіси не працюють і що взагалі відбувається

У світі спостерігається масовий збій інтернету. Не працюють численні сервіси, зокрема Cloudflare.

Що відбувається?

2 червня ресурс Downdetector отримав сотні скарг на збої в різноманітних додатках, сервісах та навіть комп'ютерних іграх, пише 24 Канал.

Зокрема, не працює або збоїть Slack, Twitch, Atlassian, Viber, Epic Games Store, Telegram, Roblox, League of Legends, EA, Claude, Facebook, Steam, Blizzard Battle.net, Zoom, Fortnite, Reddit та інші сервіси.

Також є повідомлення про збої в Amazon Web Services і Cloudflare, які раніше були причиною інших збоїв інтернету. Враховуючи, що цього разу з ладу вийшли обидва, навряд чи можна припускати, що хтось із них винен у глобальній нестабільності.

Cloudflare знає про проблеми з Cloudflare Access та досліджує їх. Клієнти можуть спостерігати затримки під час внесення змін до конфігурації. Наразі ми працюємо над вирішенням проблеми. Більше оновлень буде додано найближчим часом,

– прокоментували в компанії Cloudflare.

Точні причини невідомі. Зазначимо також, що трохи раніше ми повідомляли про збій у Monobank. Його теж згадують на сторінці Downdetector, тож, імовірно, причина збою в банку та ж сама, що й в інших випадках. Разом із Monobank збої спостерігають і в PrivatBank та Vodafone Ukraine.