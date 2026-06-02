Що відбувається з monobank?

Якщо ви спробуєте зайти в застосунок monobank, то можете помітити сервісне повідомлення у верхній частині екрану. Воно сповіщає про технічні складнощі. За заявою самої компанії, труднощі спостерігаються як у роботі мобільного додатка, так і в терміналах, помітив 24 Канал.

Дивіться також Російські хакери зламали магазин LOVESPACE і викрали дані користувачів

Причини збою невідомі, але компанія вже працює над вирішенням.



Таке повідомлення зустрічає користувачів у monobank / Скриншот 24 Каналу

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Зазначимо, що при цьому можна переглянути суми коштів на рахунках, подивитися виписку з усіма операціями за останній час, отримати дані карток та інше.

Ми також перевірили й можемо підтвердити, що поповнення мобільного працює без збоїв.

Крім того, працюють стабільно й переведення коштів між картками.

Тож у чому саме полягають конкретні збої, компанія не повідомляє.

Новина доповнюється…