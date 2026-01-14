Новий вид гігантських анаконд знайшли в Амазонії під час зйомок фільму з Віллом Смітом

Амазонські джунглі знову продемонстрували, наскільки вони залишаються малодослідженими навіть у двадцять першому столітті. Під час наукової роботи, поєднаної з документальними зйомками, дослідники зафіксували докази існування гігантської змії, яка тривалий час вважалася частиною вже відомого виду, але насправді має власну історію походження та розвитку.

Чому зелену анаконду виділили в окремий вид?

Ще у 2024 році міжнародна група вчених офіційно оголосила про відкриття нового виду анаконди, який отримав назву північна зелена анаконда Eunectes akayima. Відкриття стало можливим завдяки багаторічним генетичним дослідженням та польовій роботі в еквадорській частині Амазонії. Додаткову увагу до знахідки привернув документальний серіал National Geographic "Від полюса до полюса з Віллом Смітом", у якому вперше показали кадри безпосереднього контакту з цією гігантською рептилією в дикій природі, повідомляє 24 Канал.

Під час експедиції експерт з отрут Браян Фрай, актор Вілл Сміт та представники корінного народу ваорані пересувалися річковою системою Амазонки на човнах. На одній із затоплених галявин вони виявили самицю анаконди завдовжки від 4,9 до 5,2 метра. Місцеві гіди на короткий час знерухомили змію, щоб науковці змогли безпечно відібрати зразки луски для подальшого генетичного аналізу.



Зелена анаконда Eunectes akayima / Фото Хесус А. Рівас та інші автори дослідження

Аналіз ДНК показав, що зелена анаконда, яку десятиліттями вважали єдиним видом з Eunectes murinus, насправді складається з двох окремих еволюційних гілок. Північна та південна популяції розійшлися приблизно 10 мільйонів років тому, а різниця між їхніми геномами становить 5,5 відсотка.

Для порівняння, генетична відмінність між людиною та шимпанзе оцінюється приблизно у 2 відсотки.

Північна зелена анаконда Eunectes akayima мешкає в північному басейні Амазонки, охоплюючи території Еквадору, Колумбії, Венесуели, Тринідаду, Гайани, Суринаму та Французької Гвіани.

Південна зелена анаконда Eunectes murinus поширена переважно в Бразилії, Перу, Болівії та південних районах Французької Гвіани.

З біологічного погляду обидва види ведуть схожий спосіб життя, проводячи більшу частину часу у воді, зазначає дослідження на сторінках журналу MDPI. Вони полюють на велику здобич, зокрема капібар, кайманів та оленів. Водночас дослідження показали відмінності в харчовій поведінці. Самиці північної анаконди зазвичай значно більші за самців і займають інші екологічні ніші, впливаючи на структуру харчового ланцюга в регіоні. Раціон самців часто перетинається з їжею місцевого населення, що дає вченим можливість оцінювати рівень накопичення важких металів і токсинів у довкіллі.

Цей вид під загрозою

Науковці також звертають увагу на вразливість нового виду. Північна зелена анаконда має значно менший ареал, ніж південна, а масштабне зникнення лісів Амазонії вже призвело до втрати від 20 до 31 відсотка природного середовища.

За прогнозами, до 2050 року під загрозою може опинитися до 40 відсотків тропічних лісів регіону. Відкриття Eunectes akayima підкреслює, що навіть найбільші наземні хижаки планети досі можуть залишатися майже невідомими науці.