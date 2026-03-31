Ліхтарик в Pixel 10 Pro може завдати реальної шкоди: чого вам варто остерігатись

Користувачі Google Pixel 10 Pro повідомляють про можливу проблему з ліхтариком, який може сильно нагріватися. У деяких випадках це нібито призводить до пошкоджень модуля камери, хоча офіційного підтвердження поки немає.

У мережі з’явилися численні повідомлення від власників Google Pixel 10 Pro, які діляться досвідом перегріву ліхтарика. Обговорення активно ведуться на платформі Reddit, де користувачі публікують фото і описують можливі наслідки тривалого використання цієї функції. Про це пише Android authority.

Чи справді ліхтарик може пошкодити смартфон?

В одному з випадків користувач показав знімок модуля ліхтарика з темною плямою в центрі, схожою на слід від опіку. При цьому зовнішня частина розсіювача залишилася неушкодженою. Інші власники смартфона також згадують, що після тривалого увімкнення світлодіод стає надто гарячим або залишає сліди.

Попри кількість таких повідомлень, наразі немає підтвердження, що йдеться саме про апаратну проблему. У деяких випадках користувачі могли самі створити умови для перегріву – наприклад, залишивши смартфон із увімкненим ліхтариком у кишені, де тепло накопичується значно швидше.

Як пише Android police, ситуацію ускладнює і конструкція самого ліхтарика. Частина користувачів приймає жовту чи помаранчеву точку в центрі за слід пошкодження, хоча насправді це стандартний вигляд світлодіода під розсіювачем, який видно навіть на нових пристроях. Водночас більш темні або нерівні плями, про які пишуть деякі власники, можуть свідчити про реальні пошкодження.

Окрему увагу привертає оновлення Android 16 QPR3, у якому Google додала можливість регулювати яскравість ліхтарика. Хоча прямого зв’язку між цією функцією і повідомленнями про перегрів немає, вона потенційно може впливати на температуру при використанні на максимальній потужності.

Наразі випадки виглядають поодинокими і не підтвердженими офіційно. Компанія Google вже отримала запит щодо ситуації, але відповіді поки немає. Водночас користувачам радять бути обережними з тривалим використанням ліхтарика, особливо якщо смартфон уже нагрітий.