Яким буде новий Pixel 11: перші деталі дизайну

Google може незабаром представити новий смартфон Pixel 11, але витоки вказують на мінімальні зміни у зовнішньому вигляді. Основні нововведення, ймовірно, стосуватимуться не дизайну, а внутрішніх можливостей і штучного інтелекту.

У мережі з’явилися перші CAD-рендери нового Google Pixel 11, які опублікувало видання Android Headlines з посиланням на відомого інсайдера OnLeaks. Йдеться про базову версію смартфона, без приставки Pro.

Що показали перші рендери Pixel 11?

Згідно з витоком, зовнішній вигляд пристрою залишиться майже без змін. Очікується, що дисплей збереже діагональ близько 6,3 дюйма, як і в попередника, але рамки навколо екрана стануть трохи тоншими.

Найпомітніше оновлення стосується блоку камер. Тепер фірмова горизонтальна панель отримає суцільний чорний вигляд замість контрастного вирізу під сенсори. Водночас система камер, включно з телефотооб’єктивом, імовірно, залишиться без змін – ця особливість з’явилася у попередньому поколінні та відрізняє Pixel від базових моделей iPhone.

Як пише Cnet, загалом витік дає зрозуміти, що компанія не планує серйозного редизайну. Востаннє радикальні зміни лінійка Pixel отримала з виходом Google Pixel 6, коли з’явився впізнаваний горизонтальний блок камер. Відтоді дизайн лише поступово вдосконалюють, за винятком окремих моделей серії A.

Рендер Pixel 11/ Фото OnLeaks

Ймовірно, суттєвіші зміни відкладені до наступного покоління – Pixel 12. Натомість Google робить ставку на розвиток можливостей штучного інтелекту, зокрема інтеграцію Gemini у свої пристрої.

Очікується, що більше деталей про новинку можуть з’явитися вже під час конференції Google I/O, яка традиційно проходить у травні.