Користувачі Pixel 8 Pro продовжують скаржитись на серйозні збої зв’язку після оновлення

Власники Pixel 8 Pro масово повідомляють про проблеми з підключенням після оновлень 2026 року. Збої торкаються Wi-Fi, Bluetooth і навіть мобільного інтернету, а стабільного рішення поки немає.

Користувачі Google Pixel 8 Pro продовжують стикатися з проблемами підключення, попри нещодавні оновлення системи. Скарги стосуються нестабільної роботи Wi-Fi і Bluetooth, які почали з’являтися ще після січневого апдейту 2026 року. Про це пише Android police.

Дивіться також Ваш наступний Android-флагман може отриматти неочікувані функції від Gemini

Чому не працює підключення на Pixel 8 Pro?

Навіть після кількох великих оновлень, включно з березневим, ситуація не покращилася. Більше того, за словами користувачів, проблема стала серйознішою, ніж просто випадкові розриви з’єднання.

Зокрема, деякі власники смартфона повідомляють, що Wi-Fi може повністю перестати працювати – іконка стає неактивною, а пристрій не бачить доступні мережі і не може до них підключитися. Спочатку допомагало перезавантаження, але з часом навіть цей спосіб перестав давати результат. Паралельно з цим періодично зникає і Bluetooth, а іноді зачіпає і мобільний інтернет.

Як пише Phone arena, аналіз системних логів одним із користувачів показав, що драйвер Wi-Fi не бачить мережевий інтерфейс, який передає ядро системи. Це може вказувати на проблему на рівні прошивки або низькорівневого програмного забезпечення.

Ще одна особливість – залежність від температури. За словами користувачів, підключення працює нормально, коли пристрій холодний. Але після нагрівання під час звичайного використання збої повертаються. Один із тимчасових способів вирішення виглядає доволі незвично – охолодження смартфона, наприклад, за допомогою холодного пакета, що тимчасово відновлює роботу Wi-Fi і Bluetooth.

При цьому проблема не виглядає поодинокою. Подібні скарги масово з’являються на форумах і в соцмережах, що свідчить про системний характер збою.

Компанія Google поки що офіційно не визнала наявність проблеми. Звернення до служби підтримки також не дають результату – користувачам часто відмовляють у допомозі, посилаючись на завершення гарантії.

Частина власників пристрою не стикається з такими труднощами, що може бути пов’язано з менш інтенсивним використанням смартфона. Однак кількість повідомлень про збої свідчить, що проблема є ширшою, ніж окремі випадки.

Наразі залишається відкритим питання, чи визнає Google проблему офіційно і чи випустить оновлення, яке остаточно її усуне.