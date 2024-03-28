Цього року Google випустить абсолютно нову додаткову модель у лінійці Pixel 9: що це буде

Восени ми побачимо нове покоління смартфонів Pixel, якому пророкують великі зміни в дизайні. Але крім цього дослідники ринку знайшли вельми цікавий натяк на те, що тепер в лінійці буде не три смартфони, а чотири.

Нагадаємо, раніше компанія завжди випускала два смартфони на великій презентації у жовтні (звичайний Pixel та модель Pro), а у травні ми отримували бюджетну модель з буквою "a" в назві. Як тепер повідомляють чутки, четверта модель у лінійці також виходитиме восени.

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Деталі про новий смартфон

Добре відомо, що Google і Samsung тісно співпрацюють вже деякий час. Компанії обмінюються знаннями, технологіями, функціями. Це означає, що південнокорейська компанія часто в курсі планів Google. Судячи з усього, так було й цього разу, оскільки інформація про смартфон Pixel 9 Pro XL з'явилася на одній зі сторінок Samsung, яка зараз уже видалена.

Pixel 9 Pro XL, імовірно, буде найбільшим за розмірами екрана та найбільш просунутим варіантом у лінійці. Таким чином уся серія виглядатиме так:

Pixel 9a.

Pixel 9.

Pixel 9 Pro.

Pixel 9 Pro XL.

Хоча для когось це може здатися гарною новиною, вона викликає занепокоєння. Із запуском серії Pixel 8 компанія Google пішла слідами Apple і зробила деякі функції камери ексклюзивними для версії Pro, попри те, що обидва телефони мають однакове апаратне забезпечення. Із запуском серії Pixel 9 компанія може піти тим же шляхом, даючи своїм пристроям ще більші відмінності одне від одного.

Як повідомляли інсайдери, стандартний Pixel 9 і Pro-версія цього разу матимуть ідентичні розміри. Більшим варіантом тепер стає Pro XL. Хоча ми ще не знаємо точно, але можна припустити, що він отримає більше апаратних відмінностей, окрім більшого екрана та більшого акумулятора.

Це дещо розчарувало фанатів Pixel, адже вони звикли до того, що зазвичай ці смартфони приблизно однакові, відрізняючись лише додатковою камерою, більшим екраном та об'ємами пам'яті.

Про загадковий Pixel 9 Pro XL відомо небагато, але з огляду на те, як скоро відбудеться Google I/O 2024, ми можемо дізнатися про нові телефони набагато більше.

Що відомо про лінійку Pixel 9

У мережі вже давно "гуляють" рендери майбутніх моделей, хоча зроблені вони інсайдерами, а не надані самою Google.



Рендер Pixel 9 / Фото @OnLeaks



Рендер Pixel 9 / Фото @OnLeaks

Цього року смартфони оновлять свій дизайн. Рамки стануть пласкими, краї гострішими, а камера перетвориться на острівець, а не поперечну лінію від краю до краю.

Також повідомляється, що Pixel 9 і Pixel 9 Pro стануть тоншими, але за це доведеться заплатити меншою батареєю та менш ефективним охолодженням. З огляду на це можна припустити, що компанія досягла значного прогресу в розробці свого фірмового процесора Tensor G4 – імовірно, він тепер менше нагрівається і споживає менше енергії.