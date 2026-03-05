Власники Pixel, радійте: Google представила велике оновлення смартфонів

Google представила березневий Pixel Drop – велике оновлення для смартфонів і годинників Pixel. Воно додає низку нових можливостей, зокрема AI-функції Gemini, пошук одягу через Circle to Search, десктоп-режим для смартфона та нові інструменти персоналізації.

Google продовжує активно оновлювати екосистему своїх пристроїв. У березневому Pixel Drop компанія додала низку функцій і змін для смартфонів Pixel та годинників Pixel Watch. Про це пише Lifehacker.

Які нові можливості отримали Pixel?

Оновлення виходить на тлі інших новин компанії. Нещодавно Google представила смартфон Pixel 10a, запустила функцію обміну живою геолокацією у Google Messages, випустила Nano Banana 2 і розповсюдила великий патч безпеки для Android, який закриває 129 вразливостей.

Одним із нововведень стала можливість створювати власну Calling Card – повноекранну сторінку контакту, яка показується під час дзвінка. Раніше Android дозволяв змінювати лише вигляд карток інших контактів, але тепер користувачі можуть налаштовувати власну сторінку дзвінка, подібно до функції Contact Poster у iOS.

Ще одна нова функція допомагає знаходити загублений багаж. Якщо користувач має трекер, сумісний із системою Find Hub, його місцезнаходження можна поділитися з авіакомпанією. Наразі функція працює лише з десятьма авіакомпаніями, але Google розраховує розширити список у майбутньому.

Популярний віджет Now Playing, який може автоматично визначати музику навколо навіть без інтернету, тепер отримав окремий застосунок. Після встановлення програми історія розпізнаних треків автоматично переноситься до неї.

Як пише zdnet, помітне оновлення отримав і AI-помічник Gemini. У бета-режимі він тепер може виконувати завдання від імені користувача. Наприклад, планувати список покупок, замовляти поїздку в Uber або оформлювати доставку їжі. Для запуску достатньо затиснути кнопку живлення і дати голосову команду. Поки що функція доступна лише на смартфонах серії Pixel 10.

Інструмент Circle to Search також отримав нові можливості. Тепер він може розпізнавати не лише окремі предмети, а й повні образи. Якщо користувач обведе одяг на екрані, система розділить його на окремі елементи – наприклад пальто, взуття або капелюх – і покаже результати пошуку для кожного з них. Ця функція також інтегрується з опцією Try It On, яка дозволяє віртуально приміряти речі.

Контекстний AI-інструмент Magic Cue тепер може пропонувати ресторани на основі змісту розмов. Наприклад, якщо у чаті згадується бажання знайти веганський ресторан у центрі міста, система може запропонувати кнопку пошуку закладів. Після натискання Gemini покаже варіанти. Оскільки використовується генеративний AI, іноді рекомендації можуть бути неточними.

Функція At a Glance також отримала нові типи інформації. Вона тепер може показувати оптимальний маршрут додому з урахуванням затримок транспорту, спортивні результати та дані про фінансовий портфель. Ці оновлення відображаються безпосередньо на головному екрані.

Google також додала нові стилі для персоналізації інтерфейсу. Користувачі можуть генерувати іконки додатків у п’яти різних художніх стилях, створених за допомогою AI.

Кілька змін стосуються взаємодії між пристроями. Якщо користувач має Pixel Watch і смартфон Pixel, годинник може попередити, якщо телефон залишився позаду. У такому випадку на годиннику з’являється сповіщення, а сам телефон автоматично блокується, коли виходить із зони Bluetooth. Функція працює на Pixel 8 і новіших моделях та Pixel Watch 2 і новіших.

Смартфони Pixel також отримали новий десктоп-режим. Якщо підключити Pixel 8 або новіший пристрій до зовнішнього монітора, система дозволяє запускати кілька додатків поруч, створюючи інтерфейс, схожий на роботу з комп’ютером. Подібну функцію раніше пропонувала Samsung у режимі DeX. Крім того, на планшетах Pixel тепер можна відкривати програми у вільних вікнах.

Ще одна новинка дозволяє підключати зовнішню камеру до смартфона Pixel для трансляцій і відеострімів, отримуючи додаткові ракурси.

Серед менших змін – новий режим фільтрації кольорів дисплея, який пом’якшує надто насичені відтінки. Функція Guided Frame для допомоги під час фотографування отримала підтримку нових мов. А застосунок Journal додав AI-інструменти для запису думок і подій.

Також Pixel Watch 3 отримає жести з моделі Pixel Watch 4. Користувачі зможуть подвійним стисканням пальців або поворотом зап’ястя виконувати дії на кшталт відповіді на дзвінок або паузи музики.