У Дії з’являться платні сервіси, першим стане шеринг документів

З 1 червня Міністерство цифрової трансформації запускає перший платний сервіс у Дії – передачу електронних копій документів для банків. У майбутньому платними стануть також сервіси Дія.Підпис та Dія.OAuth.

Про це повідомив Forbes з посиланням на керівника команди впровадження Дії Олексія Вовка, інформує 24 Канал.

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Йдеться про функцію, за якою користувач може передати банку електронну копію паспорта чи іншого документа. Така можливість з’явилася ще у 2020 році, і завдяки їй фінансові установи та інші бізнеси можуть швидко отримувати потрібні дані для ідентифікації клієнтів.

Підключення до сервісу коштуватиме банкам та іншим організаціям 21617 гривень одноразово. Крім того, за кожну успішну передачу документів стягуватиметься плата у розмірі 9,8 гривні.

Надсилання одного документа залишатиметься безкоштовним, але за одночасну передачу двох і більше документів (мультишеринг) стягуватиметься плата. За словами Вовка, щомісяця через Дію здійснюється понад 1,3 мільйона передач документів.

Банки вже виявили готовність платити за шерінг документів, а разом з ними і страхові компанії, сервіси електронного документообігу, платіжні системи, мобільні оператори, платформи таксі та інші організації. Проте ця готовність не поширюється на всі без винятку послуги. Загалом же ідеться про кілька сотень потенційних підключень.