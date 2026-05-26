У Тихому океані стартувала експедиція до загадкового плато Гесса, яке не досліджували 46 років

У травні 2026 року стартує масштабна наукова експедиція до плато Гесса – одного з найбільших і найменш досліджених океанічних плато на планеті. Ця ізольована підводна структура посеред Тихого океану може приховувати ключі до розгадки геологічної історії Землі.

Цей масштабний науковий проєкт відкриває нову сторінку у вивченні глибин нашої планети, повідомляє видання Phys.org.

Океанічне плато Гесса (Hess Rise) лежить між Японією та Канадою, далеко від будь-якого материка. Воно має Т-подібну форму та простягається приблизно на 1 000 кілометрів. Через надзвичайну віддаленість ця ділянка океану залишається однією з найменш досліджених у світі. Остання велика експедиція тут проходила ще у 1980 році.

Розташування плато Гесса (Hess Rise) / Фото researchgate

Тепер до регіону вирушила нова міжнародна місія SO320/1 під керівництвом Центру океанічних досліджень GEOMAR Helmholtz у Кілі. У дослідженні беруть участь німецькі та японські науковці, які намагатимуться перевірити кілька теорій походження плато.

Нова експедиція має на меті детально вивчити структуру та походження цього гігантського плато. Через значну відстань від суші та складні логістичні умови, плато досі залишається однією з найменш вивчених зон Світового океану. Попередні нечисленні дослідження лише підігріли інтерес наукової спільноти, залишивши безліч відкритих питань про геологічну історію цього регіону.

Плато Гесса розташоване настільки далеко від материка, що ми запланували вісім днів у морі лише на перехід до району досліджень,

– прокоментувала початок експедиції її керівниця, геофізикиня докторка Анке Данновскі з GEOMAR.

Що саме досліджуватимуть вчені?

Науковців цікавить насамперед процес формування океанічних плато. Такі структури виникають унаслідок масштабних вулканічних подій, коли величезні потоки лави багаторазово накладаються один на одного. Окремі лавові шари можуть тягнутися на сотні кілометрів і досягати товщини у десятки або навіть сотні метрів.

Особливий інтерес викликає середній крейдовий період – приблизно 115 – 90 мільйонів років тому. Саме тоді на Землі відбулося надзвичайно активне вулканічне піднесення, під час якого сформувалися щонайменше 12 великих океанічних плато.

Під час експедиції дослідники перевірять три головні моделі походження плато.

Перша припускає , що плато виникло вздовж так званого "потрійного стику" – області, де зустрічаються три тектонічні плити.

Друга теорія пов'язує його формування з давнім центром розширення між Тихоокеанською та Фараллонською плитами, де колись утворювалася нова океанічна кора.

Третя версія розглядає плато Гесса як внутрішньоплитне піднесення, яке сформувалося не на межах плит, а через потужний мантійний плюм – висхідний потік гарячої речовини з глибин мантії Землі.

Окремо вчені хочуть перевірити ще одну цікаву гіпотезу. Вона полягає у тому, що той найбільш "гарячий осередок" міг приблизно на 30 мільйонів років раніше сформувати сусіднє плато Shatsky Rise, а згодом повторно активізуватися вже під Hess Rise.

Для збору даних команда використовуватиме цілий комплекс обладнання. На дно океану на глибину 2 000 – 5 000 метрів опустять до 40 донних сейсмометрів. Після вільного падіння на морське дно вони автономно фіксуватимуть рухи земної кори та хвилі тиску у воді.

Додатково дослідники застосують гравіметричні вимірювання, буксирований магнітометр та багатопроменевий ехолот для детального картографування дна.

Отримані дані мають допомогти вивчити глибинну будову плато Гесса та склад його порід. Після завершення місії SO320/1 стартує друга експедиція – SO320/2. Її головною метою стане збір безпосередніх зразків гірських порід з океанічного дна. Надалі геофізичні та геологічні результати об'єднають для визначення віку та історії формування плато.