Этот масштабный научный проект открывает новую страницу в изучении глубин нашей планеты, сообщает издание Phys.org.

Океаническое плато Гесса (Hess Rise) лежит между Японией и Канадой, далеко от любого материка. Оно имеет Т-образную форму и простирается примерно на 1 000 километров. Из-за чрезвычайной удаленности этот участок океана остается одним из наименее исследованных в мире. Последняя крупная экспедиция здесь проходила еще в 1980 году.

Расположение плато Гесса (Hess Rise) / Фото researchgate

Теперь в регион отправилась новая международная миссия SO320/1 под руководством Центра океанических исследований GEOMAR Helmholtz в Киле. В исследовании принимают участие немецкие и японские ученые, которые будут пытаться проверить несколько теорий происхождения плато.

Новая экспедиция имеет целью детально изучить структуру и происхождение этого гигантского плато. Из-за значительного расстояния от суши и сложных логистических условий, плато до сих пор остается одной из наименее изученных зон Мирового океана. Предыдущие немногочисленные исследования только подогрели интерес научного сообщества, оставив множество открытых вопросов о геологической истории этого региона.

Плато Гесса расположено настолько далеко от материка, что мы запланировали восемь дней в море только на переход к району исследований,

– прокомментировала начало экспедиции ее руководитель, геофизик доктор Анке Данновски из GEOMAR.

Что именно будут исследовать ученые?

Ученых интересует прежде всего процесс формирования океанических плато. Такие структуры возникают вследствие масштабных вулканических событий, когда огромные потоки лавы многократно накладываются друг на друга. Отдельные лавовые слои могут тянуться на сотни километров и достигать толщины в десятки или даже сотни метров.

Особый интерес вызывает средний меловой период – примерно 115 – 90 миллионов лет назад. Именно тогда на Земле произошло чрезвычайно активное вулканическое возвышение, во время которого сформировались по меньшей мере 12 крупных океанических плато.

Во время экспедиции исследователи проверят три главные модели происхождения плато.

Первая предполагает , что плато возникло вдоль так называемого "тройного стыка" – области, где встречаются три тектонические плиты.

Вторая теория связывает его формирование с древним центром расширения между Тихоокеанской и Фараллонской плитами, где когда-то образовывалась новая океаническая кора.

Третья версия рассматривает плато Гесса как внутриплитное возвышение, которое сформировалось не на границах плит, а из-за мощного мантийного плюма – восходящего потока горячего вещества из глубин мантии Земли.

Отдельно ученые хотят проверить еще одну интересную гипотезу. Она заключается в том, что тот наиболее "горячий очаг" мог примерно на 30 миллионов лет раньше сформировать соседнее плато Shatsky Rise, а затем повторно активизироваться уже под Hess Rise.

Для сбора данных команда будет использовать целый комплекс оборудования. На дно океана на глубину 2 000 – 5 000 метров опустят до 40 донных сейсмометров. После свободного падения на морское дно они автономно будут фиксировать движения земной коры и волны давления в воде.

Дополнительно исследователи применят гравиметрические измерения, буксируемый магнитометр и многолучевой эхолот для детального картографирования дна.

Полученные данные должны помочь изучить глубинное строение плато Гесса и состав его пород. После завершения миссии SO320/1 стартует вторая экспедиция – SO320/2. Ее главной целью станет сбор непосредственных образцов горных пород с океанического дна. В дальнейшем геофизические и геологические результаты объединят для определения возраста и истории формирования плато.