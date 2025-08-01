У мережі з'явився новий ресурс, що називається "Panama Playlists". Ця назва відсилає нас до сумнозвісних Panama Papers або Панамських документів – витік конфіденційної інформації про офшори політиків, знаменитостей та інших публічних діячів. Однак у новому витоку були розкриті музичні вподобання багатьох відомих особистостей, від віцепрезидента США Джей Ді Венса до телеведучого Сета Меєрса.

Що сталося у Spotify?

Цей випадок не є кіберзломом, а скоріше свідчить про недолік у налаштуваннях приватності Spotify та недостатнє розуміння користувачами цих налаштувань. За замовчуванням нові плейлісти створюються як публічні, що робить їх доступними для перегляду будь-ким, хто спробує знайти. І якщо користувач не знає про це, він мимоволі показує всьому світові свої музичні вподобання, пише 24 Канал з посиланням на Engadget.

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Анонімний творець сайту "Panama Playlists" просто скористався загальнодоступною інформацією, шукаючи публічні плейлісти знаменитостей.

Зокрема, з'ясувалося, що:

Віцепрезидент Джей Ді Венс має у своїй музичній колекції для приготування вечері пісню "I Want It That Way" гурту Backstreet Boys та трек "One Time" Джастіна Бібера. Також він слухає One Direction і Duft Punk.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт слухає "Respect" Арети Франклін і "Run The World" від Бейонсе.

Генеральна прокурорка США Пем Бонді має у своєму плейлісті композицію "Cold As Ice".

Засновник Oculus Палмер Лакі уже підтвердив автентичність свого плейліста "Best Music Ever", який містить музику початку 2000-х років, зокрема трек Ліндсі Лохан "Ultimate", музику Келлі Кларксон і Гілларі Дафф.



Плейлісти Джей Ді Венса та Керолайн Левітт / Фото Engadget/Panama Playlists

Spotify за замовчуванням робить усі нові плейлисти публічними. Навіть якщо користувач змінює налаштування приватності на "приватний", це стосується лише майбутніх плейлістів, а вже існуючі залишаються публічними, якщо їх не змінити вручну.

Крім того, плейлісти, підписки та підписники за замовчуванням відображаються у профілі користувача. Це підкреслює, що Spotify функціонує не лише як стрімінговий сервіс, а й як соціальна платформа, вимагаючи від користувачів додаткової пильності за своїм профілем.