Poco F7 офіційно представлений: смартфон отримав флагманський чип і велику батарею

Компанія Poco нещодавно представила свій новий смартфон Poco F7, який обіцяє стати справжнім хітом на глобальному ринку завдяки потужним характеристикам і доступній ціні.

Цей пристрій отримав флагманський процесор, вражаючий дисплей і батарею, яка встановлює нові стандарти автономності, розповідає 24 Канал.

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Потужність і продуктивність

Poco F7 оснащений новітнім процесором Snapdragon 8s Gen 4, який забезпечує надвисоку на сьогодні продуктивність. У тесті AnTuTu смартфон набирає понад 2 мільйони балів, що ставить його в один ряд із топовими флагманами.

Об’єм оперативної пам’яті становить 12 ГБ, а користувачі можуть обрати конфігурацію з внутрішньою пам’яттю на 256 або 512 ГБ (UFS 4.1). Для запобігання перегріву під час інтенсивного використання, наприклад, у вимогливих іграх, Poco впровадила найбільшу в історії бренду систему охолодження – 3D Dual-Channel IceLoop System площею 6000 мм². Це обіцяє стабільну роботу навіть під час тривалих навантажень.

Дисплей і дизайн

Смартфон отримав 6,83-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 1.5K і частотою оновлення 120 Гц, що обіцяє плавність і чіткість зображення. Екран підтримує HDR10+ і захищений міцним склом Corning Gorilla Glass 7i.

Корпус зі скла доповнений алюмінієвою рамкою надає пристрою преміального вигляду. Poco F7 також має захист за стандартом IP66/68/69, тож смартфон має бути стійким до пилу та води. Працює новинка на HyperOS 2.0, побудованій на базі Android 15, а отже сучасний інтерфейс, найновіші функції і підтримка щонайменше років на 5 точно потішать майбутніх власників.



Смартфон Poco F7 / Фото POCO

Батарея

Однією з головних особливостей Poco F7 є його батарея. Глобальна версія смартфона оснащена акумулятором на 6500 мАг, тоді як на деяких ринках, наприклад в Індії, доступна версія з батареєю на 7550 мАг.

У будь-якому випадку пристрій підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт, яка дозволяє зарядити 80% батареї (у глобальній версії) лише за 30 хвилин. Також є функція зворотної зарядки потужністю 22.5 Вт, що дозволяє використовувати смартфон як павербанк для інших гаджетів.

Камери та додаткові функції

Poco F7 оснащений основною камерою на 50 МП, яка доповнена ширококутним модулем на 8 МП. Фронтальна камера має роздільну здатність 20 МП і підійде для якісних селфі та відеодзвінків. Серед інших особливостей – сканер відбитків пальців під екраном, підтримка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, а також повний набір навігаційних систем.

Ціна та доступність в Україні

Poco F7 доступний у двох конфігураціях: 12/256 ГБ за ціною 17 999 гривень та 12/512 ГБ за 19 999 гривень. Для перших покупців діють знижки, і ціни становлять 15 299 гривень та 16 999 гривень відповідно.

На міжнародному ринку ціни стартують від 399 доларів або 449 євро за базову версію та 449 доларів або 499 євро за топову конфігурацію, зі знижками для ранніх замовлень.