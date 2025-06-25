Это устройство получило флагманский процессор, впечатляющий дисплей и батарею, которая устанавливает новые стандарты автономности, рассказывает 24 Канал.

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Мощность и производительность

Poco F7 оснащен новейшим процессором Snapdragon 8s Gen 4, который обеспечивает сверхвысокую на сегодня производительность. В тесте AnTuTu смартфон набирает более 2 миллионов баллов, что ставит его в один ряд с топовыми флагманами.

Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, а пользователи могут выбрать конфигурацию с внутренней памятью на 256 или 512 ГБ (UFS 4.1). Для предотвращения перегрева во время интенсивного использования, например, в требовательных играх, Poco внедрила крупнейшую в истории бренда систему охлаждения – 3D Dual-Channel IceLoop System 3D Dual-Channel IceLoop System площадью 6000 мм². Это обещает стабильную работу даже во время длительных нагрузок.

Дисплей и дизайн

Смартфон получил 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, что обещает плавность и четкость изображения. Экран поддерживает HDR10+ и защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Корпус из стекла дополненный алюминиевой рамкой придает устройству премиального вида. Poco F7 также имеет защиту по стандарту IP66/68/69, поэтому смартфон должен быть устойчивым к пыли и воде. Работает новинка на HyperOS 2.0, построенной на базе Android 15, а значит современный интерфейс, новейшие функции и поддержка минимум лет на 5 точно порадуют будущих владельцев.



Смартфон Poco F7 / Фото POCO

Батарея

Одной из главных особенностей Poco F7 является его батарея. Глобальная версия смартфона оснащена аккумулятором на 6500 мАч, тогда как на некоторых рынках, например в Индии, доступна версия с батареей на 7550 мАч.

В любом случае устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт, которая позволяет зарядить 80% батареи (в глобальной версии) всего за 30 минут. Также есть функция обратной зарядки мощностью 22.5 Вт, что позволяет использовать смартфон как павербанк для других гаджетов.

Камеры и дополнительные функции

Poco F7 оснащен основной камерой на 50 МП, которая дополнена широкоугольным модулем на 8 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 20 МП и подойдет для качественных селфи и видеозвонков. Среди других особенностей – сканер отпечатков пальцев под экраном, поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, а также полный набор навигационных систем.

Цена и доступность в Украине

Poco F7 доступен в двух конфигурациях: 12/256 ГБ по цене 17 999 гривен и 12/512 ГБ за 19 999 гривен. Для первых покупателей действуют скидки, и цены составляют 15 299 гривен и 16 999 гривен соответственно.

На международном рынке цены стартуют от 399 долларов или 449 евро за базовую версию и 449 долларов или 499 евро за топовую конфигурацию, со скидками для ранних заказов.