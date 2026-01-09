Xiaomi привезла в Україну POCO M8: що пропонують нові смартфони

Xiaomi офіційно представила серію смартфонів POCO M8, до якої увійшли моделі POCO M8 5G та POCO M8 Pro 5G. Новинки вже надійшли у продаж в Україні та пропонують AMOLED-дисплеї з високою частотою оновлення, потужні процесори Snapdragon і швидку зарядку.

Базовий POCO M8 5G отримав процесор Snapdragon 6 Gen 3, який працює разом із 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X. Обсяг вбудованого сховища може сягати 512 ГБ формату UFS 2.2. Смартфон працює на Android 15 з фірмовою оболонкою HyperOS 2 та підтримує ШІ-інструменти, зокрема Google Gemini і Circle to Search. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт POCO.

Чим відрізняються POCO M8 5G та POCO M8 Pro 5G?

Модель оснащена 6,77-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 3200 ніт. Основна камера використовує 50 Мп сенсор Light Fusion 400, а фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп. За автономність відповідає акумулятор на 5520 мА·год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт. Серед інших особливостей – сканер відбитків пальців у дисплеї, захист від пилу та води за стандартом IP66, а також стереодинаміки з Dolby Atmos.

Як пише Mezha, POCO M8 Pro 5G позиціонується як більш просунута версія. Смартфон працює на чипі Snapdragon 7s Gen 4, оснащений системою охолодження IceLoop і пропонується з 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті. Дисплей збільшили до 6,83 дюйма – це AMOLED-панель з роздільною здатністю 1,5K, частотою 120 Гц, підтримкою Dolby Vision і HDR10+, а також захисним склом Gorilla Glass Victus 2.

Камери у Pro-версії також серйозніші. Основний модуль побудований на 50 Мп сенсорі Light Fusion 800 з оптичною стабілізацією, доповненому 8 Мп ультраширококутною камерою. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп. Акумулятор на 6500 мА·год виконаний за технологією silicon-carbon, підтримує швидку зарядку 100 Вт і реверсивну зарядку 22,5 Вт. Також смартфон отримав захист IP68, модуль NFC, Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.4.

В Україні POCO M8 5G уже продається за ціною від 9 999 грн. POCO M8 Pro 5G коштує 13 999 грн у версії з 8 ГБ оперативної пам'яті та 16 999 грн за конфігурацію з 12 ГБ. Обидві моделі доступні у чорному, срібному та зеленому кольорах.