Poco X8 Pro здивував власника через місяць користування: реальний тест автономності, камер та OS

Смартфон Poco X8 Pro пройшов перевірку реальними умовами експлуатації. Власник ґаджета детально розповів про ігрову продуктивність, нюанси камер та способи боротьби з вбудованою рекламою.

Один із користувачів платформи Reddit під ніком _ghostblade детально протестував смартфон протягом місяця та поділився чесними враженнями. Пристрій продемонстрував вражаючу швидкість роботи, проте виявив і кілька компромісів, про які варто знати перед покупкою.

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Власник смартфона підсумовує свій досвід так:

Для мене ця покупка того варта, як і для всіх, хто цінує швидкість роботи та функції. Втім, якщо ваші сценарії використання дуже легкі (прості соцмережі, але не більше), варто придивитися до варіантів від інших брендів із більш "чистими" оболонками.

Який вигляд має та як показує екран?

Смартфон отримав міцну металеву рамку – рідкісну деталь для цього цінового сегмента (в Україні ціни стартують від 16 019 гривень за версію 8/256 ГБ). Завдяки екрану на 6,59 дюйма та товщині 8,4 мм пристрій зручно лежить у руці. Корпус захистили склом Corning Gorilla Glass 7i та наділили максимальним захистом від води й пилу за стандартами IP68/IP69K. Дизайн доповнює стильний червоний акцент у блоці камер.

Дисплей працює на базі AMOLED-матриці з роздільною здатністю 2756×1268 пікселів, підтримкою Dolby Vision та частотою оновлення 120 Гц.

Зверніть увагу! AMOLED-екрани відрізняються тим, що кожен піксель світиться самостійно, забезпечуючи ідеально чорний колір та високу контрастність.

Крім того, екран підтримує частоту ШІМ (широтно-імпульсної модуляції) на рівні 3840 Гц. Ця технологія регулює яскравість, а такий високий показник гарантує, що ваші очі не втомлюватимуться від непомітного мерехтіння дисплея навіть при мінімальному підсвічуванні.

Чи вистачає потужності для ігор та чи гріється корпус?

За швидкість роботи відповідає процесор MediaTek Dimensity 8500 Ultra, створений за 4-нанометровим техпроцесом. У парі зі швидкою пам'яттю стандарту UFS 4.1 смартфон миттєво завантажує файли. Багатозадачність працює стабільно: під час ігор система тримає в оперативній пам'яті до двох фонових програм, хоча сторонній софт вивантажується швидше за системний.

У грі Call of Duty Mobile частота кадрів стабільно тримається на рівні 105 – 120 FPS. Проте через специфічну архітектуру чипів MediaTek пристрій не найкращим чином підходить для запуску консольних емуляторів.

Автор відзначив помірне, але відчутне нагрівання під час ігор. Причиною, швидше за все, є те, що вбудована випарна камера має невеликі розміри. Без додаткового охолодження температура в іграх сягає 43°C. У прохолодному приміщенні або під кондиціонером показники падають до комфортних 36 – 39°C. Під час роботи на вулиці телефон стає теплим, але не розжарюється.

Як знімають камери?

Основний модуль на 50 МП оснащений системою оптичної стабілізації (OIS). Це дозволяє робити чіткі фото навіть у русі або при поганому освітленні. Ця камера робить високодеталізовані знімки та записує стабільне 4K-відео при 60 кадрах на секунду з мінімальним рівнем шуму. Фронтальна камера отримала сенсор на 20 МП.

Натомість надширококутна камера на 8 МП відверто розчарувала власника: вона схильна до переекспозиції та штучного завищення різкості. Для покращення результатів зйомки користувач радить встановлювати сторонні додатки для камери замість стандартних.

Приклади фото на камери Poco X8 Pro

Фото _ghostblade

Скільки тримає батарея та як швидко заряджається?

Poco X8 Pro отримав масивний акумулятор ємністю 6500 мА·год. Після процедури видалення системного сміття час роботи екрана становить:

8 – 9 годин – при помірному щоденному використанні;

– при помірному щоденному використанні; 6 – 7 годин – у середньому режимі навантаження;

– у середньому режимі навантаження; 5 – 6 годин – у ресурсоємних іграх.

Завдяки блоку живлення на 100 Вт зарядка від 10% до 100% займає лише 40 хвилин. Цікаво, що примусове охолодження смартфона кондиціонером під час заряджання скорочує цей час до 36 хвилин завдяки увімкненій функції інтелектуальної оптимізації.

Зверніть увагу! З детальними характеристиками смартфона Poco X8 Pro можна ознайомитися на сайті GSM Arena.

Як приборкати рекламу в HyperOS 3?

Смартфон працює на базі новітньої ОС Android 16 з фірмовою оболонкою HyperOS 3. Інтерфейс тішить якісними та плавними анімаціями, проте з коробки система перевантажена рекламою та попередньо встановленими програмами. Такий підхід зумовлений бажанням виробника знизити кінцеву вартість гаджета для споживачів.

За допомогою спеціальних інструментів, таких як утиліта Canta, _ghostblade повністю очистив систему та вимкнув рекламу в налаштуваннях самої HyperOS і окремих застосунків Xiaomi (зокрема у "Безпеці"), після чого смартфон почав працювати максимально швидко та плавно.