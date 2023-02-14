Захопливі відео астероїда, який вдалося виявити за кілька годин до падіння на Землю

Угорський астроном Кріштіан Сарнечкі помітив невеликий астероїд за кілька годин до того, як він увійшов в атмосферу Землі близько 22:00 за східноєвропейським часом 12 лютого. Інформація була передана Європейському космічному агентству, і ця подія була підтверджена повідомленнями з Великої Британії, Франції, Бельгії та Нідерландів.

Що відомо про астероїд

Як повідомляє 24 Канал, астероїд отримав каталожну класифікацію SAR 2667 і мав приблизно один метр в діаметрі. Його виявлення є лише сьомим у своєму роді, що демонструє швидкий прогрес у глобальних можливостях відстежування таких об'єктів.

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Кріштіан Сарнечкі виявив SAR 2667 за кілька годин до його входження в атмосферу нашої планети:

Хоча більшість таких метеороїдів нешкідливі, спостереження за ними триває постійно. Водночас за десятиліття пошуків не було виявлено нічого, що становило б серйозну загрозу для Землі.

За збігом обставин, ця подія сталася майже через 10 років після того, як 15 лютого 2013 року над Челябінськом, несподівано вибухнув метеорит, спричинивши незначні поранення й пошкодження.

Відео падіння SAR 2667

До речі, Сарнечкі не вперше попереджає про таку драматичну подію – професійний мисливець за астероїдами робив те ж саме в березні 2022 року.

Чимало камер спостереження зафіксували падіння метеороїда та момент його згорання в атмосфері Землі.

Європейське космічне агентство заздалегідь попередило громадськість про падіння астероїда, тож астрономи професіонали та любителі, як і звичайні спостерігачі, встигли наробити чимало відео та фото об'єкта.

Історія відкриття астероїда SAR 2667 (2023 CX1)

Під час рутинного пошуку навколоземних об'єктів за допомогою 0,6-метрового телескопа Шмідта, Кріштіан Сарнечкі повідомив про виявлення об'єкта 2023 CX1. Це відбулося 12 лютого 2023 року о 20:18:07 UTC коли астероїд перебував на відстані менше ніж 233000 кілометрів від Землі та всередині орбіти Місяця.

На момент відкриття астероїд мав видиму зоряну величину 19,4 і швидко рухався в небі північної півкулі, з кутовою швидкістю 14 кутових секунд на хвилину і радіальною швидкістю 9 км/с у напрямку до Землі.

Сарнечкі одразу ж розпізнав навколоземний об'єкт, але не зрозумів, що він прямує прямо на Землю, доки не спостерігав його повторно через пів години. Сарнечкі присвоїв об'єкту тимчасове позначення SAR 2667 і повідомив про відкриття на сторінці підтвердження навколоземних об'єктів Центру малих планет (MPC) о 20:49 UTC, закликавши інші обсерваторії світу до подальших спостережень.

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Астрономи з Вішнянської обсерваторії в Тичані, Хорватія, спостерігали астероїд, починаючи з 21:03 UTC, і підтвердили, що він прямує до зіткнення із Землею.

Європейське космічне агентство звернуло увагу на наближення астероїда і попередило громадськість у соціальних мережах. Астрономи по всьому світу безперервно спостерігали за астероїдом, щоб уточнити його траєкторію і місце зіткнення в міру його наближення до Землі.