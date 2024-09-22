Хтось покинув електричний Hummer просто на бездоріжжі, коли в машини зламалась підвіска

Масивний електромобіль знайшли на стежці в пустелі Арізони. GMC Hummer EV покинули після того, як у позашляховика зламалася підвіска й обидва передні колеса перекрутилися всередину.

Зламаний і покинутий

Дебют GMC Hummer EV свого часу викликав величезний резонанс. Окрім великої потужності та ваги (до 1000 кінських сил та спорядженої ваги майже 4100 кілограмів), це було повернення одного з найпотужніших позашляховиків, які коли-небудь були створені. Тепер його знайшли покинутим на узбіччі пустельної дороги в Арізоні.

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Користувач TikTok Аллен Скіллікорн натрапив на цей позашляховик, коли спускався стежкою на своєму Porsche Cayenne. Він показав машину зі зламаною підвіскою – судячи з усього, одне або обидва передніх колеса не витримали навантаження й скрутилися в неприродному положенні. На відео також можна побачити витік мастила чи іншої речовини.

Скіллікорн не знає, що саме призвело до такого пошкодження, і як довго цей важковаговик стоїть на стежці Сикамор-Крік. Можливо, аварія сталася в той самий день, а власник машини збирається повернутися якомога скоріше й забрати свій позашляховик на ремонт.

Варто зазначити, що численні тестування Hummer EV на бездоріжжі показували, що автомобіль здатен справлятися навіть із більшими труднощами, але цього разу щось дійсно пішло не так.

Дорога, на якій стоїть машина, є частиною 11-мильного маршруту, який позначений як "помірно складний". Тож власник міг не знати, на що йде, коли збирався в цю подорож.

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