Сломанный и брошенный

Дебют GMC Hummer EV в свое время вызвал огромный резонанс. Кроме большой мощности и веса (до 1000 лошадиных сил и снаряженного веса почти 4100 килограммов), это было возвращение одного из самых мощных внедорожников, которые когда-либо были созданы. Теперь его нашли брошенным на обочине пустынной дороги в Аризоне.

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Пользователь TikTok Аллен Скилликорн наткнулся на этот внедорожник, когда спускался по тропе на своем Porsche Cayenne. Он показал машину со сломанной подвеской – судя по всему, одно или оба передних колеса не выдержали нагрузки и скрутились в неестественном положении. На видео также можно увидеть утечку масла или другого вещества.

Скилликорн не знает, что именно привело к такому повреждению, и как долго этот тяжеловес стоит на тропе Сикамор-Крик. Возможно, авария произошла в тот самый день, а владелец машины собирается вернуться как можно скорее и забрать свой внедорожник на ремонт.

Стоит отметить, что многочисленные тестирования Hummer EV на бездорожье показывали, что автомобиль способен справляться даже с большими трудностями, но на этот раз что-то действительно пошло не так.

Дорога, на которой стоит машина, является частью 11-мильного маршрута, который обозначен как "умеренно сложный". Поэтому владелец мог не знать, на что идет, когда собирался в это путешествие.

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