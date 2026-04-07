Зникнення сигналу за Місяцем: що бачили астронавти під час блекауту зв'язку

Екіпаж місії Artemis II здійснив обліт Місяця, тимчасово втратив зв’язок із Землею та зафіксував унікальні космічні явища. Після повернення сигналу астронавти поділилися враженнями і продовжили шлях додому.

Під час обльоту Місяця космічний корабель Orion на 40 хвилин зник із радарів центру управління польотами – це сталося, коли він опинився за зворотним боком супутника. Як і очікувалося, зв'язок у цей період був неможливий, але після виходу на видиму сторону контакт із Землею вдалося швидко відновити. Про це повідомив голова NASA Джаред Айзекман.

Що відбувалося під час втрати зв'язку?

Попри тимчасову ізоляцію, екіпаж не просто чекав. Астронавти спостерігали за явищем "сходу Землі" – моментом, коли наша планета з'являється над горизонтом Місяця. Подібні кадри вперше побачили ще учасники місії Apollo 8 у 1968 році.

Окрім цього, вони шукали короткі спалахи світла на поверхні Місяця, які виникають під час падіння космічних тіл. Також астронавти звернули увагу на пил, що зависає над краєм місячного горизонту під час сходу Землі – це явище досі не має повного наукового пояснення.

Після повернення зв'язку астронавтка Крістіна Кох звернулася до людей на Землі. Вона зазначила, що екіпаж добре усвідомлює зв'язок із планетою і підкреслила, що, попри дослідження космосу, людство завжди обиратиме Землю і одне одного.

Як пише CNN, після обльоту Місяця корабель Orion почав рух назад до Землі. Найближче зближення із супутником становило приблизно 6,5 тисячі кілометрів, а освітлена частина зворотного боку Місяця склала близько 21% з точки зору екіпажу.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман назвав місію історичною і підкреслив, що вона стала найдальшим польотом людей у космосі. Водночас він наголосив, що місія вважається завершеною лише після безпечного приводнення, яке очікується у Тихому океані.

Місію Artemis II часто порівнюють із Apollo 8 – першою подорожжю людей у глибокий космос. Тоді відсутність зв'язку викликала серйозне напруження серед інженерів. Один із фахівців згадував, що момент повернення сигналу став одним із найщасливіших у його житті. У ті часи ризики були настільки високими, що екіпажу давали лише 50% шансів на виживання.