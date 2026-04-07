Во время облета Луны космический корабль Orion на 40 минут исчез с радаров центра управления полетами – это произошло, когда он оказался за обратной стороной спутника. Как и ожидалось, связь в этот период была невозможна, но после выхода на видимую сторону контакт с Землей удалось быстро восстановить. Об этом сообщил глава NASA Джаред Айзекман.

Что происходило во время потери связи?

Несмотря на временную изоляцию, экипаж не просто ждал. Астронавты наблюдали за явлением "восхода Земли" – моментом, когда наша планета появляется над горизонтом Луны. Подобные кадры впервые увидели еще участники миссии Apollo 8 в 1968 году.

Кроме этого, они искали короткие вспышки света на поверхности Луны, которые возникают во время падения космических тел. Также астронавты обратили внимание на пыль, зависающую над краем лунного горизонта во время восхода Земли – это явление до сих пор не имеет полного научного объяснения.

После возвращения связи астронавт Кристина Кох обратилась к людям на Земле. Она отметила, что экипаж хорошо осознает связь с планетой и подчеркнула, что, несмотря на исследование космоса, человечество всегда будет выбирать Землю и друг друга.

Как пишет CNN, после облета Луны корабль Orion начал движение обратно к Земле. Ближайшее сближение со спутником составляло примерно 6,5 тысяч километров, а освещенная часть обратной стороны Луны составила около 21% с точки зрения экипажа.

Администратор NASA Джаред Айзекман назвал миссию исторической и подчеркнул, что она стала самым дальним полетом людей в космосе. В то же время он отметил, что миссия считается завершенной только после безопасного приводнения, которое ожидается в Тихом океане.

Миссию Artemis II часто сравнивают с Apollo 8 – первым путешествием людей в глубокий космос. Тогда отсутствие связи вызвало серьезное напряжение среди инженеров. Один из специалистов вспоминал, что момент возвращения сигнала стал одним из самых счастливых в его жизни. В те времена риски были настолько высокими, что экипажу давали лишь 50% шансов на выживание.