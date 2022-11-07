Вчені створюють "протокол контакту з інопланетянами", якщо ті колись з'являться на Землі

Команда експертів, до якої увійшли вчені, політики та дипломати, об’єдналася, щоб створити набір протоколів на випадок контакту з інопланетянами, яких повинен буде дотримуватися весь світ у разі раптової зустрічі з ними.

Науковці продовжують активно шукати позаземне життя за допомогою сучасних телескопів. Однак вони не виключають і можливості того, що інопланетяни самі з нами зв'яжуться. Ба більше, за словами дослідників, ми не уявляємо, як би зреагувало людство на таку подію.

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Що відомо

Наразі єдиний протокол контакту, який існує у людей, був створений спільнотою Інституту пошуку позаземного розуму (SETI) у 1989 році й востаннє переглядався понад десять років тому. Він, як стверджується, є розпливчастим, коли йдеться про міжнародну реакцію, зосереджуючись здебільшого на важливості обміну відкриттями з громадськістю та науковим співтовариством. У разі підтвердженого контакту з інопланетянами головна практична порада протоколу для вчених полягає в тому, щоб отримати вказівки від ООН або іншого керівного органу. Однак що повинна робити Організація Об’єднаних Націй – не уточнюється.

Нова дослідницька група вийде за рамки роздумів про вплив потенційної зустрічі з інопланетянами на людство й натомість зосередиться на тому, як ми повинні реагувати на неї. Наразі вчені планують кинути сили не на відправлення повідомлень інопланетянам, а на їх отримання. Новий підрозділ SETI Detection Hub скануватиме сигнали на наявність потенційних повідомлень, надісланих від інопланетних форм життя. Тим часом експерти створять методи оцінки впливу, розроблять конкретну політику та протоколи реагування на гіпотетичних інопланетних посланців.

Чи отримаємо ми коли-небудь повідомлення від ET? Ми не знаємо. Ми також не знаємо, коли це станеться. Але ми знаємо, що не можемо дозволити собі бути погано підготовленими — з наукової точки зору,

– каже Джон Елліот, науковець з університету Сент-Ендрюс у Шотландії, який є координатором SETI Detection Hub.

Варто зазначити, що людство за багато років створило величезну кількість теорій змови, які стверджують, нібито інопланетяни вже давно відвідують Землю. Однак нещодавній звіт влади США стверджує, що більшість виявлених випадків з невідомими об'єктами є насправді китайськими розвідувальними безпілотниками. Для інших же просто занадто мало даних, щоб зробити якісь висновки.