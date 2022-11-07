Ученые продолжают активно искать внеземную жизнь с помощью современных телескопов. Однако они не исключают возможности того, что инопланетяне сами с нами свяжутся. Более того, по словам исследователей, мы не представляем, как бы среагировало человечество на такое событие.

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Что известно

Единственный протокол контакта, существующий у людей, был создан сообществом Института поиска внеземного разума (SETI) в 1989 году и последний раз пересматривался более десяти лет назад. Он, как утверждается, расплывчатый, когда речь идет о международной реакции, сосредотачиваясь в основном на важности обмена открытиями с общественностью и научным сообществом. В случае подтвержденного контакта с инопланетянами главный практический совет протокола для ученых состоит в том, чтобы получить указания от ООН или другого руководящего органа. Однако что должна делать Организация Объединенных Наций – не уточняется.

Новая исследовательская группа выйдет за рамки размышлений о влиянии потенциальной встречи с инопланетянами на человечество и сосредоточится на том, как мы должны реагировать на нее. Ученые планируют бросить силы не на отправку сообщений инопланетянам, а на их получение. Новое подразделение SETI Detection Hub будет сканировать сигналы на наличие потенциальных сообщений, отправленных от инопланетных форм жизни. Тем временем, эксперты создадут методы оценки влияния, разработают конкретную политику и протоколы реагирования на гипотетических инопланетных посланников.

Получим ли мы когда-нибудь уведомление от ET? Мы не знаем. Мы также не знаем, когда это произойдет. Но мы знаем, что не можем позволить себе быть плохо подготовленными — с научной точки зрения,

– говорит Джон Эллиот, ученый из университета Сент-Эндрюс в Шотландии, координатор SETI Detection Hub.

Стоит отметить, что человечество за многие годы создало огромное количество теорий заговора, утверждающих, что инопланетяне уже давно посещают Землю. Однако недавний отчет властей США утверждает, что большинство выявленных случаев с неизвестными объектами являются китайскими разведывательными беспилотниками. Для других же просто слишком мало данных, чтобы сделать выводы.