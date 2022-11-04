По словам нескольких официальных лиц Министерства обороны США, анонимно говоривших из The New York Times, многие недавние неопознанные воздушные явления являются лишь наблюдениями иностранных разведывательных операций или воздушными препятствиями, такими как метеорологические аэростаты.

Интересно Вопросы безопасности: какая операционная система лучше защитит ваши биометрические и персональные данные

Подробнее

Ряд инцидентов был официально идентифицирован как "относительно обычные" китайские разведывательные беспилотники . Ранее Китай похищал планы передовых американских истребителей и интересуется тем, как США тренируют своих пилотов, говорят чиновники Минобороны.

. Ранее Китай похищал планы передовых американских истребителей и интересуется тем, как США тренируют своих пилотов, говорят чиновники Минобороны. Другие наблюдения, зафиксированные военными самолетами, которые показывают движущиеся воздушные объекты (казалось бы, вопреки законам физики) скорее всего, являются результатом оптических иллюзий. Они возникают вследствие определенных погодных условий, особого угла зрения и прочее. К этой категории относят и известный ролик, недавно рассекреченный правительством США.

Сью Гоф, пресс-секретарь Министерства обороны США, заявила в интервью The Times, что правительство стремится делиться всей информацией о беспилотных летательных аппаратах, не ставя под угрозу национальную безопасность. Чиновники также пытаются воздерживаться от публичного обсуждения инцидентов с беспилотниками, поскольку очень часто им просто не хватает данных для окончательного объяснения.

Во многих случаях наблюдаемые явления классифицируются как "неидентифицируемые" просто потому, что датчики не смогли собрать достаточно информации, чтобы сделать положительную атрибуцию. Мы работаем над тем, чтобы уменьшить эти недостатки в будущем и обеспечить наличие достаточного количества данных для нашего анализа,

– говорит Сью Гоф.

В то время как Министерство обороны США продолжает свое расследование по наблюдениям БПЛА, NASA также создало независимую группу по изучению беспилотных аппаратов. Она будет работать с октября 2022 года по середину 2023 года. Команда будет сосредоточена на сборе и анализе как можно большего количества данных, чтобы разработать новые методы идентификации неопознанных объектов в небе.