За словами кількох офіційних осіб Міністерства оборони США, які анонімно говорили з The New York Times, багато нещодавніх невпізнаних повітряних явищ є лише спостереженнями іноземних розвідувальних операцій або повітряними перешкодами, такими як метеорологічні аеростати.

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Ряд інцидентів було офіційно ідентифіковано як "відносно звичайні" китайські розвідувальні безпілотники . Китай раніше викрадав плани передових американських винищувачів і цікавиться тим, як США тренують своїх пілотів, кажуть чиновники Міноборони.

. Китай раніше викрадав плани передових американських винищувачів і цікавиться тим, як США тренують своїх пілотів, кажуть чиновники Міноборони. Інші спостереження, зафіксовані військовими літаками, які показують повітряні об'єкти, що рухаються, здавалося б, всупереч законам фізики, швидше за все, є результатом оптичних ілюзій, які є наслідком певних погодніх умов, особливого кута зору тощо. До цієї категорії відносять і відомий ролик, нещодавно розсекречений урядом США.

Сью Гоф, прессекретарка Міністерства оборони США, заявила в інтерв'ю The Times, що уряд прагне ділитися всією інформацією про безпілотні літальні апарати, не ставлячи під загрозу національну безпеку. Урядовці також намагаються утримуватися від публічного обговорення інцидентів з безпілотниками, оскільки дуже часто їм просто не вистачає даних для остаточного пояснення.

У багатьох випадках спостережувані явища класифікуються як "неідентифіковані" просто тому, що датчики не змогли зібрати достатньо інформації, щоб зробити позитивну атрибуцію. Ми працюємо над тим, щоб зменшити ці недоліки в майбутньому і забезпечити наявність достатньої кількості даних для нашого аналізу,

– каже Сью Гоф.

У той час як Міністерство оборони США продовжує своє розслідування щодо спостережень БПЛА, NASA також створило незалежну групу з вивчення безпілотних апаратів. Вона працюватиме з жовтня 2022 року до середини 2023 року. Команда зосередиться на зборі та аналізі якомога більшої кількості даних, щоб розробити нові методи ідентифікації непізнаних об'єктів у небі.