Польща хоче заборонити смартфони в школах та посилити контроль за сайтами для дорослих

Уряд Польщі підтримав законопроєкт, який суттєво обмежує використання електронних пристроїв у школах. Одночасно влада пропонує запровадити нові правила для сайтів із контентом для дорослих, щоб обмежити доступ неповнолітніх.

Польський уряд схвалив законопроєкт, який передбачає повну заборону використання смартфонів і розумних годинників у школах для учнів молодше 16 років. Документ ще має пройти розгляд у парламенті та отримати підпис президента Польщі Кароль Навроцький. Про це пише Engadget.

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Які обмеження хочуть запровадити для школярів?

Якщо закон набуде чинності, учні не зможуть користуватися своїми пристроями протягом усього навчального дня. Обмеження поширюватиметься не лише на уроки, а й на перерви, гуртки та інші позакласні заходи, які проходять на території школи.

Водночас школярам не заборонятимуть приносити телефони чи смартгодинники із собою. Навчальні заклади будуть зобов'язані організувати спеціальні місця для зберігання гаджетів, де діти залишатимуть свої пристрої до завершення занять. У разі остаточного ухвалення закон має набути чинності з початком нового навчального року – 1 вересня.

Ініціатором змін виступив уряд на чолі з прем'єр-міністром Польщі Дональд Туск. Пояснюючи необхідність нових правил, глава уряду визнав, що запропоноване рішення не є ідеальним, однак назвав проблему залежності дітей від смартфонів та інтернету надто серйозною, щоб її ігнорувати.

"Ми пропонуємо заборону на використання мобільних телефонів під час уроків і перерв у початкових школах. Це не ідеальне рішення, ми не маємо щодо цього жодних ілюзій, але ми повинні реагувати на цю серйозну проблему, якою є залежність від телефонів та інтернету", – заявив Дональд Туск.

Уряд вважає, що обмеження допоможуть дітям більше зосереджуватися на навчанні та живому спілкуванні з однолітками. Нові правила не поширюватимуться на вчителів та інших працівників шкіл. Також винятки передбачені для дітей з інвалідністю, хронічними захворюваннями або іншими особливими потребами. Наприклад, учні, яким необхідно контролювати рівень цукру в крові за допомогою електронних пристроїв, зможуть і надалі користуватися необхідними гаджетами. Крім того, школярі матимуть можливість отримати доступ до телефону у надзвичайних ситуаціях.

Польща наслідує приклад інших країн

Якщо закон буде ухвалений, Польща приєднається до групи держав, які вже обмежили використання смартфонів у школах. Італія запровадила аналогічні правила ще у 2024 році, а пізніше поширила їх і на старшокласників. У березні 2026 року подібні обмеження почали діяти в Південній Кореї.

Прихильники заборон часто посилаються на результати досліджень із Нідерландів. Згідно з ними, після запровадження обмежень на використання смартфонів у класах покращилися концентрація учнів та соціальна атмосфера в школах. Окрім шкільної реформи, польський уряд підтримав ще один законопроєкт, спрямований на захист дітей в інтернеті.

Документ передбачає обов'язкове впровадження систем перевірки віку на сайтах, які поширюють контент для дорослих. Мета нововведення – не допустити доступу неповнолітніх до порнографічних матеріалів.

Подібна практика вже використовується в низці країн. Першою державою, яка запровадила обов'язкову перевірку віку для доступу до онлайн-порнографії, стала Велика Британія. Відтоді аналогічні вимоги з'явилися в інших регіонах світу та в низці американських штатів.

Курс на жорсткіший контроль цифрового середовища

Останні рішення польського уряду демонструють загальноєвропейську тенденцію до посилення контролю за цифровим середовищем, у якому перебувають діти та підлітки. Дедалі більше країн намагаються знайти баланс між перевагами сучасних технологій і ризиками, пов'язаними із залежністю від гаджетів, соціальних мереж та небажаного контенту.

Поки що невідомо, чи підтримають польські депутати обидва законопроєкти без суттєвих змін. Однак уже зараз зрозуміло, що питання використання смартфонів дітьми та захисту неповнолітніх в інтернеті стають одними з головних тем для урядів багатьох країн.