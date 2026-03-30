Польща запускає власну "космічну розвідку": як працюватиме система POLSARIS

Польща готується до запуску нового супутника, який стане частиною національної розвідувальної системи. Мовиться про апарат MikroSAR, що має посилити оборонні можливості країни та забезпечити стабільний доступ до супутникових даних за будь-яких умов.

Про запуск супутника повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик на своїй стоірнці в соцмережі X, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Європа здійснить особливу місію на МКС перед її закриттям

Що дасть Польщі новий супутник?

Запуск супутника MikroSAR відбудеться у понеділок, 30 березня з бази ВПС США Ванденберг. Він стане частиною майбутнього угруповання POLSARIS.

За словами Томчика, проєкт має стратегічне значення для формування незалежних супутникових розвідувальних можливостей країни.

Що відомо про супутник MikroSAR та систему POLSARIS?

Ключова особливість супутника – використання технології SAR (синтетичної апертури радара). Це означає, що апарат зможе отримувати зображення поверхні Землі незалежно від погодних умов, освітлення чи часу доби. Фактично мова йде про можливість безперервного моніторингу територій, що критично важливо для оборони.

У польському Міноборони наголошують: впровадження таких систем напряму вплине на швидкість ухвалення рішень і якість ситуаційної обізнаності. Іншими словами, військові отримають більш оперативну та точну інформацію.

Назва POLSARIS обрана не випадково. Вона поєднує в собі національний маркер "POL" і посилання на технологію SAR. У проєкті також закладена ідея подвійного використання – окрім військових задач, система потенційно може застосовуватися і в цивільних сферах, пояснює GeoForum.

Основу програми було закладено ще 14 травня 2025 року, коли у Варшаві підписали контракт на створення супутникової системи спостереження Землі в межах MicroSAR. Угоду уклали між Агентством озброєнь Польщі та консорціумом, до якого входять ICEYE Polska і Wojskowe Zakłady Łączności No. 1.

Загальна вартість програми становить близько 860 мільйонів злотих. Базове замовлення включає три супутники, ще три передбачені як опція.

Усі супутники працюватимуть на геліосинхронній орбіті. Такий формат дозволить регулярно отримувати знімки одних і тих самих ділянок Землі, а також забезпечує короткий інтервал повторних спостережень. У поєднанні з іншими системами це формує повноцінну інфраструктуру космічної розвідки.