Чому Європа вирішила орендувати цілий космічний корабель у Ілона Маска?

Європейське космічне агентство (ESA) офіційно оголосило про амбітний план щодо фрахтування космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX. Ця ініціатива, що отримала назву ESA Provided Institutional Crew, або скорочено EPIC, має на меті значно розширити присутність європейських дослідників на навколоземній орбіті у завершальні роки функціонування Міжнародної космічної станції, пише Space.

Генеральний директор агентства Йозеф Ашбахер представив цей проєкт після засідання ради ESA, яке відбулося в швейцарському місті Інтерлакен. За попередніми розрахунками, запуск місії заплановано на початок 2028 року.

Головною причиною такого кроку стала необхідність забезпечити професійну практику для нового покоління європейських підкорювачів космосу, які, судячи з усього, будуть працювати вже на нових космічних станціях, коли ті будуть запущені, а старе покоління астронавтів піде на пенсію.

Йозеф Ашбахер підкреслив, що наразі агентство має п'ятьох кадрових астронавтів, яких планується відправити на орбіту протягом найближчих років.

Проєкт EPIC розглядається як надійний інструмент, що гарантує цим фахівцям можливість потрапити на станцію, провести там заплановані наукові дослідження та загалом посилити європейський внесок у роботу МКС.

Варто нагадати, що остання група з п'яти професійних астронавтів була представлена агентством у листопаді 2022 року. Проте на цей час тривалі польоти на МКС вдалося забезпечити лише для двох із них, зокрема для Софі Адено, яка зараз перебуває на станції у складі місії SpaceX Crew-12, повідомляє European Spaceflight.

Як це буде

Особливість місії EPIC полягає в тому, що вона не буде копією приватних туристичних чи короткострокових комерційних польотів. Директор ESA з питань людських і роботизованих досліджень Даніель Нойеншвандер пояснив, що обраний екіпаж складатиметься виключно з професіоналів, які проведуть на орбіті близько одного місяця. Це вдвічі довше за середню тривалість приватних місій, які зазвичай тривають близько двох тижнів.

Крім того, на відміну від комерційних відвідувачів, які переважно зосереджені на наукових експериментах, учасники EPIC братимуть повноцінну участь у технічному обслуговуванні, ремонтних роботах та забезпеченні логістичних операцій станції.

Хоча лідерство в управлінні та реалізації місії залишатиметься за Європою, склад екіпажу з чотирьох осіб буде міжнародним. Агентство планує викупити всі місця на кораблі, проте залучити до польоту і представників країн-партнерів. Ашбахер підтвердив, що ESA тісно співпрацюватиме з NASA в цьому питанні, але саме європейська сторона буде повністю керувати всіма аспектами операції.

Життя МКС добігає кінця

Питання підготовки кадрів стає дедалі гострішим через наближення моменту виведення МКС з експлуатації. Згідно з чинним графіком, станцію планують звести з орбіти у 2030 році. До того часу вона буде в режимі безперервного перебування людей протягом тридцяти років.

Водночас у США звучать заклики від окремих сенаторів продовжити термін служби об'єкта ще на два роки – до вересня 2032 року. Така позиція аргументується бажанням уникнути перерви в американській присутності на низькій навколоземній орбіті й запобігти втраті лідерства на користь Китаю, доки нові комерційні космічні станції не будуть повністю готові до роботи.