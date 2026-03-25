Почему Европа решила арендовать целый космический корабль у Илона Маска?

Европейское космическое агентство (ESA) официально объявило об амбициозном плане по фрахтованию космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Эта инициатива, получившая название ESA Provided Institutional Crew, или сокращенно EPIC, имеет целью значительно расширить присутствие европейских исследователей на околоземной орбите в завершающие годы функционирования Международной космической станции, пишет Space.

Смотрите также NASA объявляет о миссии на Марс с использованием ядерной энергии вместо Солнца

Генеральный директор агентства Йозеф Ашбахер представил этот проект после заседания совета ESA, которое состоялось в швейцарском городе Интерлакен. По предварительным расчетам, запуск миссии запланирован на начало 2028 года.

Главной причиной такого шага стала необходимость обеспечить профессиональную практику для нового поколения европейских покорителей космоса, которые, судя по всему, будут работать уже на новых космических станциях, когда те будут запущены, а старое поколение астронавтов уйдет на пенсию.

Йозеф Ашбахер подчеркнул, что сейчас агентство имеет пять кадровых астронавтов, которых планируется отправить на орбиту в течение ближайших лет.

Проект EPIC рассматривается как надежный инструмент, гарантирующий этим специалистам возможность попасть на станцию, провести там запланированные научные исследования и в целом усилить европейский вклад в работу МКС.

Стоит напомнить, что последняя группа из пяти профессиональных астронавтов была представлена агентством в ноябре 2022 года. Однако в настоящее время длительные полеты на МКС удалось обеспечить только для двух из них, в частности для Софи Адено, которая сейчас находится на станции в составе миссии SpaceX Crew-12, сообщает European Spaceflight.

Как это будет

Особенность миссии EPIC заключается в том, что она не будет копией частных туристических или краткосрочных коммерческих полетов. Директор ESA по вопросам человеческих и роботизированных исследований Даниэль Нойеншвандер объяснил, что выбранный экипаж будет состоять исключительно из профессионалов, которые проведут на орбите около одного месяца. Это вдвое дольше средней продолжительности частных миссий, которые обычно длятся около двух недель.

Кроме того, в отличие от коммерческих посетителей, которые преимущественно сосредоточены на научных экспериментах, участники EPIC будут принимать полноценное участие в техническом обслуживании, ремонтных работах и обеспечении логистических операций станции.

Хотя лидерство в управлении и реализации миссии будет оставаться за Европой, состав экипажа из четырех человек будет международным. Агентство планирует выкупить все места на корабле, однако привлечь к полету и представителей стран-партнеров. Ашбахер подтвердил, что ESA будет тесно сотрудничать с NASA в этом вопросе, но именно европейская сторона будет полностью руководить всеми аспектами операции.

Жизнь МКС подходит к концу

Вопрос подготовки кадров становится все более острым из-за приближения момента вывода МКС из эксплуатации. Согласно действующему графику, станцию планируют свести с орбиты в 2030 году. К тому времени она будет в режиме непрерывного пребывания людей в течение тридцати лет.

В то же время в США звучат призывы от отдельных сенаторов продлить срок службы объекта еще на два года – до сентября 2032 года. Такая позиция аргументируется желанием избежать перерыва в американском присутствии на низкой околоземной орбите и предотвратить потерю лидерства в пользу Китая, пока новые коммерческие космические станции не будут полностью готовы к работе.