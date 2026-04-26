Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление бывшего руководителя пресс-службы Роскосмоса Дмитрия Струговца.

Что известно о демонтаже стартового комплекса российского "Союза"?

ESA провело демонтаж инфраструктуры, использовавшейся для запуска российских ракет "Союз-СТ" на космодроме Guiana Space Centre во Французской Гвиане. В частности, с помощью контролируемого взрыва было уничтожено 52-метровую мобильную башню обслуживания, а также предварительно демонтированы ключевые элементы стартового комплекса, включая опоры и кабельными системами.

Остальная инфраструктура – монтажно-испытательные объекты, железнодорожные пути и системы хранения горючего – будет передана стартапу Maiaspace, который является дочерней компанией Arianespace. Компания планирует использовать до 80% имеющихся мощностей для запуска новой ракеты Maia, первый старт которой запланирован на 2027 год.

Подрыв стартового комплекса российского "Союза": смотрите видео

Важно! Программа "Союз на Куру", реализована совместно с Роскосмосом, длилась около 15 лет и предусматривала коммерческие запуски – за это время было осуществлено 26 успешных миссий. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году сотрудничество было прекращено, а российские специалисты покинули космодром. Космодром в Куру имеет стратегическое преимущество благодаря расположению вблизи экватора, что позволяет ракетам получать дополнительный импульс при запуске. Это позволяет выводить большие грузы на орбиту с меньшими затратами топлива, что делает площадку привлекательной для коммерческих космических программ.

Последние новости Роскосмоса

12 февраля 2026 года Россия впервые за 3 года запустила в космос тяжелую ракету "Протон-М". Пуск состоялся с космодрома Байконур. Известно, что ракета вывела на орбиту спутник "Электро-Л" №5 для мониторинга погодных условий.

Незадолго до этого, в ноябре 2025 года запуск "Союз МС-28" вызвал обвал части платформ стартовой площадки №31 на Байконуре, что ставило под угрозу будущие российские миссии на МКС, ведь альтернативные стартовые места отсутствуют. Разрушение инфраструктуры объяснили изношенностью оборудования, изготовленного в Украине, которое не выдержало вибрационной и температурной нагрузки, усложняя график следующих полетов.

В октябре 2025 года в России провели огневые испытания первой ступени ракеты-носителя "Союз-52", которую объявили готовой к летно-конструкторским испытаниям. В то же время саму ракету критиковали за отсутствие инноваций, считая ее модернизированной версией старой украинской ракеты "Зенит".