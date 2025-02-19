У Польщі виявили ймовірні уламки ракети SpaceX: частини могли впасти і в Україні

У містечку Коморники біля Познані співробітники однієї з компаній виявили невідомий об'єкт, що впав з неба. Поліція та пожежники прибули на місце події для перевірки та гарантування безпеки. Експерти припускають, що знайдений предмет є уламком ракети Falcon 9 компанії SpaceX.

Відомо, що на територію компанії впав невідомий предмет, повідомляє 24 Канал з посиланням на epoznan. Речник поліції Познані зазначив, що повідомлення від співробітників підприємства надійшло о 9:20 ранку.

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Вони помітили об'єкт, схожий на бак, на території компанії після початку робочого дня. До місця події були направлені відповідні служби, зокрема сапери та поліція. Територію огородили, а експерти встановлюють походження предмета та обставини його падіння. За попередніми даними, ніхто не постраждав.



Бак виявлений поліцією / Фото Поліція Польщі

Раніше польські ЗМІ повідомляли, що ранці над Познанню пролетіли палаючі уламки ракети Falcon 9. Хоча офіційного підтвердження немає, не виключено, що один із фрагментів космічного сміття вцілів і впав на землю.

Подібний бак вже знаходили у США у 2021 році. COPV забезпечує стабільний тиск у паливних баках ракети та запобігає їх руйнуванню під час польоту.

COPV (Composite Overwrapped Pressure Vessel) це композитний резервуар, який використовується в ракеті Falcon 9 компанії SpaceX для зберігання гелію під високим тиском. Гелій застосовується для підтримки необхідного тиску в паливних баках під час роботи двигунів, запобігаючи їх деформації та забезпечуючи постійний потік палива. COPV складається з внутрішньої металевої оболонки, обгорнутої зовні шарами вуглецевого волокна, що надає конструкції високу міцність при низькій масі.



COPV, який впав у США в 2021 році / Фото офісу Шерифа округу Ґрант

Дослідник Джонатан МакДауел опублікував у соцмережі X траекторію ступеня Falcon 9. Як видно з карти, уламки могли також впасти і на території України, якщо вони вціліли після прольоту щільними шарами атмосфери. Про це повідомляє українська спільнота Alpha Centauri.

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Після вибуху Falcon 9 у 2016 році SpaceX вдосконалила їх конструкцію, зробивши їх безпечнішими та надійнішими. Як показує ситуація, ці баки також здатні витримувати проходження атмосфери.