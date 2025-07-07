Компанії, котрі замінили людей штучним інтелектом, тепер втрачають через це купу грошей

Деякі роботодавці, які намагалися заощадити, замінивши людей штучним інтелектом, тепер змушені витрачати величезні суми на найм спеціалістів для виправлення помилок технології. Результати показали, що ШІ не може зрівнятися з людиною, часто створює посередній контент або ж узагалі ламає сайти, що призводить до додаткових витрат.

Помилки коштують дорого

У гонитві за економією багато компаній кинулися замінювати людську працю штучним інтелектом. Проте результати виявилися далекими від ідеальних. Сьогодні з’являється ціла індустрія спеціалістів, які заробляють на виправленні помилок штучного інтелекту. Як показує досвід, ШІ часто створює контент, який не відповідає очікуванням, або навіть руйнує функціональність вебсайтів. Наприклад, американська маркетологиня Сара Скідд розповідає, що її часто наймають для переписування текстів, створених чат-ботами, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

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За словами Скідд, такі тексти виглядають дуже простими і не здатні зацікавити аудиторію, хоча мали б продавати та інтригувати. В одному з випадків вона витратила 20 годин на повну заміну матеріалу, заробивши 2000 доларів за ставкою 100 доларів на годину. Якби клієнт одразу звернувся до людини, це обійшлося б значно дешевше.

Схожі проблеми виникають і в технічній сфері. Співвласниця британської агенції цифрового маркетингу Create Designs Софі Ворнер зазначає, що клієнти дедалі частіше звертаються до них після невдалих спроб використати AI, наприклад, ChatGPT, для створення коду. В одному випадку через помилку в коді, написаному чат-ботом, сайт клієнта не працював три дні, а виправлення обійшлося в майже 500 доларів. Ворнер підкреслює, що ручне виконання цього завдання зайняло б лише 15 хвилин.

Обидві спеціалістки зазначають, що не виступають проти штучного інтелекту, але наголошують на його обмеженнях. ШІ не враховує унікальність бренду, особливості цільової аудиторії чи стратегії, спрямовані на конверсію. Це призводить до того, що компанії, які сподівалися заощадити, у підсумку платять більше за виправлення помилок.

Сара Скідд упевнена, що професіонали, які добре знають свою справу, завжди матимуть попит, адже людська експертиза лишається незамінною.