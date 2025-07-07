Ошибки стоят дорого

В погоне за экономией многие компании бросились заменять человеческий труд искусственным интеллектом. Однако результаты оказались далеки от идеальных. Сегодня появляется целая индустрия специалистов, которые зарабатывают на исправлении ошибок искусственного интеллекта. Как показывает опыт, ИИ часто создает контент, который не соответствует ожиданиям, или даже разрушает функциональность вебсайтов. Например, американский маркетолог Сара Скидд рассказывает, что ее часто нанимают для переписывания текстов, созданных чат-ботами, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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По словам Скидд, такие тексты выглядят очень простыми и не способны заинтересовать аудиторию, хотя должны продавать и интриговать. В одном из случаев она потратила 20 часов на полную замену материала, заработав 2000 долларов при ставке 100 долларов в час. Если бы клиент сразу обратился к человеку, это обошлось бы значительно дешевле.

Похожие проблемы возникают и в технической сфере. Совладелица британского агентства цифрового маркетинга Create Designs Софи Уорнер отмечает, что клиенты все чаще обращаются к ним после неудачных попыток использовать AI, например, ChatGPT, для создания кода. В одном случае из-за ошибки в коде, написанном чат-ботом, сайт клиента не работал три дня, а исправление обошлось в почти 500 долларов. Уорнер подчеркивает, что ручное выполнение этой задачи заняло бы всего 15 минут.

Обе специалистки отмечают, что не выступают против искусственного интеллекта, но отмечают его ограничения. ИИ не учитывает уникальность бренда, особенности целевой аудитории или стратегии, направленные на конверсию. Это приводит к тому, что компании, которые надеялись сэкономить, в итоге платят больше за исправление ошибок.

Сара Скидд уверена, что профессионалы, которые хорошо знают свое дело, всегда будут пользоваться спросом, ведь человеческая экспертиза остается незаменимой.