Більш ніж половина базових станцій мобільних операторів не працюють

Уранці 24 листопада в Україні працювали лише 44 відсотки базових станцій мобільних операторів. Про це повідомив речник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Володимир Кондрашов.

До такої ситуації призвели нещодавні масові ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України. Вони залишили без живлення мережі зв'язку загального користування.

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Де ситуація найгірша

У Миколаївській області працюють трохи більше 9 відсотків базових станцій,

в Кіровоградській – 13,7%,

в Полтавській – 15,

в Одеській – 15,2,

у Харківській – 16,4%.

У цьому списку не врахована Херсонська область, яка ще відновлюється, та тимчасово окуповані території.

Станом на 9 ранку сьогодні, 24 листопада, в Україні працює близько 44 відсотків базових станцій мобільних операторів від загальної кількості базових станцій, яка була до повномасштабного вторгнення,

– розповів Володимир Кондрашов.

Найкраще почувається мобільна мережа в Сумській області, де працюють 89,6% станцій. У Чернівецькій – 76%, Закарпатській – 73%, Львівській – 72%, Черкаській – 69 відсотків.

Нагадаємо, у Молдові через масовану ракетну атаку України низка населених пунктів теж залишалася без електроенергії. Там запустили флешмоб "У темряві, але без вас". До нього долучилися журналісти, активісти, політики, а також звичайні користувачі мережі.