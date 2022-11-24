К такой ситуации привели недавние массовые ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. Они оставили без питания сеть связи общего использования.

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Где ситуация самая плохая

В Николаевской области работают чуть более 9 процентов базовых станций,

в Кировоградской – 13,7%,

в Полтавской – 15,

в Одесской – 15,2,

в Харьковской – 16,4%.

В этом списке не учтена еще восстанавливающаяся Херсонская область и временно оккупированные территории.

По состоянию на 9 утра сегодня, 24 ноября, в Украине работает около 44 процентов базовых станций мобильных операторов от общего количества базовых станций, находившихся до полномасштабного вторжения,

– рассказал Владимир Кондрашов.

Лучше всего чувствует себя мобильная сеть в Сумской области, где работают 89,6% станций. В Черновицкой – 76%, Закарпатской – 73%, Львовской – 72%, Черкасской – 69 процентов.

Напомним, в Молдове из-за массированной ракетной атаки Украины ряд населенных пунктов тоже оставался без электроэнергии. Там запустили флешмоб "Во тьме, но без вас". К нему присоединились журналисты, активисты, политики и обычные пользователи сети.