До такої ситуації призвели нещодавні масові ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України. Вони залишили без живлення мережі зв'язку загального користування.

Питання безпеки: яка операційна система краще захистить ваші біометричні та персональні дані

Де ситуація найгірша

У Миколаївській області працюють трохи більше 9 відсотків базових станцій,

в Кіровоградській – 13,7%,

в Полтавській – 15,

в Одеській – 15,2,

у Харківській – 16,4%.

У цьому списку не врахована Херсонська область, яка ще відновлюється, та тимчасово окуповані території.

Станом на 9 ранку сьогодні, 24 листопада, в Україні працює близько 44 відсотків базових станцій мобільних операторів від загальної кількості базових станцій, яка була до повномасштабного вторгнення,

– розповів Володимир Кондрашов.

Найкраще почувається мобільна мережа в Сумській області, де працюють 89,6% станцій. У Чернівецькій – 76%, Закарпатській – 73%, Львівській – 72%, Черкаській – 69 відсотків.

Нагадаємо, у Молдові через масовану ракетну атаку України низка населених пунктів теж залишалася без електроенергії. Там запустили флешмоб "У темряві, але без вас". До нього долучилися журналісти, активісти, політики, а також звичайні користувачі мережі.