До такої ситуації призвели нещодавні масові ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України. Вони залишили без живлення мережі зв'язку загального користування.
Питання безпеки: яка операційна система краще захистить ваші біометричні та персональні дані
Де ситуація найгірша
- У Миколаївській області працюють трохи більше 9 відсотків базових станцій,
- в Кіровоградській – 13,7%,
- в Полтавській – 15,
- в Одеській – 15,2,
- у Харківській – 16,4%.
У цьому списку не врахована Херсонська область, яка ще відновлюється, та тимчасово окуповані території.
Станом на 9 ранку сьогодні, 24 листопада, в Україні працює близько 44 відсотків базових станцій мобільних операторів від загальної кількості базових станцій, яка була до повномасштабного вторгнення,
– розповів Володимир Кондрашов.
Найкраще почувається мобільна мережа в Сумській області, де працюють 89,6% станцій. У Чернівецькій – 76%, Закарпатській – 73%, Львівській – 72%, Черкаській – 69 відсотків.