Ви могли не знати: ці додатки теж належать Google

Google давно вийшла за межі пошуку та пошти, створивши цілу екосистему сервісів і додатків. Деякі з них настільки звичні, що користувачі навіть не замислюються, кому вони належать. Серед них є популярні інструменти для навігації, фото, навчання та здоров’я.

Сьогодні Google має вплив майже на всі сфери цифрового життя – від реклами і хмарних сервісів до мобільних пристроїв. Але крім очевидних продуктів на кшталт Gmail чи YouTube, компанія володіє й менш очевидними, хоча дуже популярними додатками. Часто вони залишаються окремими брендами навіть після придбання, але водночас інтегруються у ширшу екосистему компанії. Про це пише BGR.

Які відомі додатки входять до екосистеми Google?

Snapseed. Цей фоторедактор з’явився у 2011 році як додаток для iPad і швидко отримав визнання. Після придбання Google у 2012 році він став доступний і на Android, але при цьому залишився кросплатформеним.

Snapseed пропонує понад 25 інструментів і фільтрів для обробки зображень без реклами. Додаток дозволяє редагувати фото, кадрувати, змінювати кольори або застосовувати ефекти всього за кілька дотиків. Попри повільну інтеграцію AI-функцій, він досі залишається популярним серед користувачів смартфонів.

Waze. Багато хто сприймає Waze як альтернативу картам Google чи Apple, але насправді сервіс належить Google з 2013 року. Додаток відомий своєю системою повідомлень у реальному часі, які створюють самі користувачі.

Waze показує аварії, затори, ремонт доріг або навіть погодні умови. Також він пропонує інформацію про обмеження швидкості, наявність поліції, платні дороги і ціни на пальне. Додаток активно розвивається та додає нові функції для водіїв.

Fitbit. Після купівлі Fitbit у 2021 році Google отримала не лише бренд гаджетів, а й цілу платформу для відстеження здоров’я. Вона використовується як у власних пристроях Fitbit, так і в смартгодинниках Pixel Watch.

Додаток Fitbit дозволяє відстежувати фізичну активність, сон, пульс і рівень стресу. Зараз він працює через акаунт Google і інтегрується з іншими сервісами компанії. Додаткові платні функції відкривають розширену аналітику та персональні рекомендації.

Photomath. Цей додаток допомагає розв’язувати математичні задачі за допомогою камери смартфона. Він не лише показує відповідь, а й пояснює кожен крок рішення.

Google оголосила про придбання Photomath у 2022 році та завершила угоду у 2023-му. Попри інтеграцію з освітніми та AI-напрямами компанії, додаток продовжує працювати окремо. Він підтримує рукописні та друковані задачі, має калькулятор і додаткові функції у платній версії.

Lookout. Lookout – менш відомий, але важливий додаток Google, створений для людей із порушенням зору. Він використовує камеру смартфона та AI, щоб описувати навколишній світ у реальному часі.

Як пише SlashGear, додаток має кілька режимів: читання тексту, розпізнавання об’єктів, ідентифікація продуктів чи банкнот. Останні оновлення додали більш детальні описи сцен і можливість ставити уточнювальні запитання. Важливо, що обробка даних відбувається безпосередньо на пристрої, що підвищує приватність.