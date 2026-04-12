Сегодня Google имеет влияние почти на все сферы цифровой жизни – от рекламы и облачных сервисов до мобильных устройств. Но кроме очевидных продуктов вроде Gmail или YouTube, компания владеет и менее очевидными, хотя очень популярными приложениями. Часто они остаются отдельными брендами даже после приобретения, но одновременно интегрируются в более широкую экосистему компании. Об этом пишет BGR.

Какие известные приложения входят в экосистему Google?

Snapseed. Этот фоторедактор появился в 2011 году как приложение для iPad и быстро получил признание. После приобретения Google в 2012 году он стал доступен и на Android, но при этом остался кроссплатформенным.

Snapseed предлагает более 25 инструментов и фильтров для обработки изображений без рекламы. Приложение позволяет редактировать фото, кадрировать, менять цвета или применять эффекты всего за несколько касаний. Несмотря на медленную интеграцию AI-функций, он до сих пор остается популярным среди пользователей смартфонов.

Waze. Многие воспринимают Waze как альтернативу картам Google или Apple, но на самом деле сервис принадлежит Google с 2013 года. Приложение известно своей системой сообщений в реальном времени, которые создают сами пользователи.

Waze показывает аварии, пробки, ремонт дорог или даже погодные условия. Также он предлагает информацию об ограничении скорости, наличие полиции, платные дороги и цены на топливо. Приложение активно развивается и добавляет новые функции для водителей.

Fitbit. После покупки Fitbit в 2021 году Google получила не только бренд гаджетов, но и целую платформу для отслеживания здоровья. Она используется как в собственных устройствах Fitbit, так и в смарт-часах Pixel Watch.

Приложение Fitbit позволяет отслеживать физическую активность, сон, пульс и уровень стресса. Сейчас оно работает через аккаунт Google и интегрируется с другими сервисами компании. Дополнительные платные функции открывают расширенную аналитику и персональные рекомендации.

Photomath. Это приложение помогает решать математические задачи с помощью камеры смартфона. Он не только показывает ответ, но и объясняет каждый шаг решения.

Google объявила о приобретении Photomath в 2022 году и завершила сделку в 2023-м. Несмотря на интеграцию с образовательными и AI-направлениями компании, приложение продолжает работать отдельно. Оно поддерживает рукописные и печатные задачи, имеет калькулятор и дополнительные функции в платной версии.

Lookout. Lookout – менее известное, но важное приложение Google, создано для людей с нарушением зрения. Он использует камеру смартфона и AI, чтобы описывать окружающий мир в реальном времени.

Как пишет SlashGear, приложение имеет несколько режимов: чтение текста, распознавание объектов, идентификация продуктов или банкнот. Последние обновления добавили более детальные описания сцен и возможность задавать уточняющие вопросы. Важно, что обработка данных происходит непосредственно на устройстве, что повышает приватность.