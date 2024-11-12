Конкурент X соцмережа Bluesky стрімко збільшила кількість користувачів після перемоги Трампа

За словами головного операційного директора Bluesky Роуз Ванг, кількість користувачів децентралізованої соціальної мережі Bluesky значно зросла. Лише за останні тиждень до платформи приєдналося 700 000 нових акаунтів.

Значна частина цього зростання сконцентрована в США, що зумовлено як нещодавніми подіями на виборах у США, так і змінами в політиці компанії Platform X (колишній Twitter), власником якої є Ілон Маск, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Наразі Bluesky є другим за популярністю безкоштовним соціальним застосунком в американському App Store, поступаючись лише Threads від Meta, який має понад 275 мільйонів користувачів щомісяця.

Хоча Bluesky ще не є прямим конкурентом Threads, він позиціонує себе як помітну альтернативу. У той час як Threads зазнає критики через проблеми з модерацією, дезінформацію та скарги на алгоритмічну стрічку "Для вас", Bluesky цінують саме через його децентралізовану платформа, керовану користувачами.

Зростання популярності Bluesky

Популярність Bluesky почала стрімко зростати після того, як 24 жовтня було оголошено про досягнення 13 мільйонів користувачів. Лише за один день на платформі з'явилося 500 000 нових користувачів після суперечливої зміни політики на X, яка дозволила заблокованим користувачам продовжувати переглядати контент тих, хто їх заблокував.

Сплеску також сприяв інтерес до платформи, яка не належить Ілону Маску, на тлі поляризованого передвиборчого середовища, оскільки Маск відкрито підтримав Дональда Трампа, що спонукало деяких користувачів шукати альтернативи.

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На додаток до зростання кількості користувачів, Bluesky продовжує впроваджувати нові функції, включаючи закріплені пости, пости підтримки та можливості обміну, що ще більше підвищує її привабливість як незалежної платформи, що розвивається.