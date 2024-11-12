Значительная часть этого роста сконцентрирована в США, что обусловлено как недавними событиями на выборах в США, так и изменениями в политике компании Platform X (бывший Twitter), владельцем которой является Илон Маск, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Сейчас Bluesky является вторым по популярности бесплатным социальным приложением в американском App Store, уступая лишь Threads от Meta, который имеет более 275 миллионов пользователей ежемесячно.

Хотя Bluesky еще не является прямым конкурентом Threads, он позиционирует себя как заметную альтернативу. В то время как Threads подвергается критике из-за проблем с модерацией, дезинформацию и жалобы на алгоритмическую ленту "Для вас", Bluesky ценят именно из-за его децентрализованной платформы, управляемую пользователями.

Рост популярности Bluesky

Популярность Bluesky начала стремительно расти после того, как 24 октября было объявлено о достижении 13 миллионов пользователей. Только за один день на платформе появилось 500 000 новых пользователей после противоречивого изменения политики на X, которая позволила заблокированным пользователям продолжать просматривать контент тех, кто их заблокировал.

Всплеску также способствовал интерес к платформе, которая не принадлежит Илону Маску, на фоне поляризованной предвыборной среды, поскольку Маск открыто поддержал Дональда Трампа, что побудило некоторых пользователей искать альтернативы.

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В дополнение к росту количества пользователей, Bluesky продолжает внедрять новые функции, включая закрепленные посты, посты поддержки и возможности обмена, что еще больше повышает ее привлекательность как независимой платформы, развивающейся.