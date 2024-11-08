К чему приводит равнодушие

Данные Google Trends показывают, что поисковый запрос "выбыл ли Джо Байден" начал расти в Соединенных Штатах после третьего ноября и пережил максимальный скачок 6 ноября. При этом действующий президент выбыл почти пять месяцев назад, поддержав вице-президента Камалу Харрис, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

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Наряду с этим наблюдался всплеск поисковых запросов вроде "где проголосовать за Байдена", что свидетельствует об одном: многие избиратели действительно ничего не знают об избирательном процессе. Они пришли на участки, взяли бюллетень, не нашли в нем Байдена и бросились искать информацию буквально в последний момент.

Сначала такие запросы были поводом для шуток в соцсетях, но когда Трамп победил, стало понятно, что за этим стоит что-то гораздо более серьезное.

Я одновременно ужасаюсь и завидую этому человеку,

– сказал журналист ESPN Паоло Угетти.

К сожалению, это означает, что из-за такого невежества и нежелания быть в курсе событий избиратели, которые хотели проголосовать на демократов, могли по крайней мере частично отдать свой голос за Трампа только потому, что это было единственное знакомое им имя в бюллетене. Они не интересовались его программой, не видели его противоречивых заявлений о том, что после этих выборов американцам больше никогда не придется голосовать, не знали о его желании отменить целую кучу полезных законов, принятых во времена президентства Байдена, и других вещей.

Вряд ли мы узнаем, насколько значительную роль в победе Трампа сыграли подобные инциденты. По крайней мере известно, что еще до того, как Байден выбыл, опросы показывали, что Трамп является более популярным среди "малоинформированных избирателей", как отмечает источник.