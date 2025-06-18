Російський модуль МКС знову розгерметизований і випускає повітря: NASA відкладає планову місію

NASA відклала запуск приватної місії Ax-4 до Міжнародної космічної станції через нові проблеми з герметичністю російського модуля. Американське космічне агентство разом з компанією Axiom Space ухвалило рішення дати більше часу для аналізу ситуації на борту.

Новий витік

NASA та Axiom Space ухвалили рішення відкласти приватну місію Axiom Mission 4 до МКС на невизначений термін. Причиною стало виявлення нового зниження тиску в російському модулі "Звєзда", де вже багато років фіксують проблеми з герметичністю. Востаннє ремонтні роботи проводили зовсім нещодавно – після них було зафіксовано нові зміни в тиску, що викликали занепокоєння інженерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Space News.

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За словами NASA, нині агентство працює разом із "Роскосмосом" над з'ясуванням природи змін у тиску в задньому відсіку модуля. Хоча офіційно російська сторона ще не коментувала ситуацію, відомо, що космонавти вже провели внутрішню перевірку модуля і герметизували кілька ділянок. Після цього відсік начебто знову тримає стабільний тиск.

Утім, через невизначеність із ситуацією, запуск місії Ax-4 довелося відкласти. NASA наголосила, що це рішення дозволить агентству та "Роскосмосу" краще вивчити стан модуля і вирішити, чи потрібні додаткові роботи. Поки що нову дату запуску не визначено.

Витоки з модуля "Звєзда", який з'єднує стикувальний порт з іншими частинами станції, турбують NASA вже тривалий час. Ще в листопаді 2023 року консультативна рада агентства зазначала, що російська та американська сторони мають різні уявлення про масштаби та небезпеку проблеми. NASA навіть попереджала про ризик "катастрофічної відмови" цього сегмента.

Наразі модуль закритий для вільного й постійного доступу, він ізольований від решти станції. Під час робіт з ним екіпаж станції закриває люк між американською та російською частинами.

Затримка запуску Ax-4, яка мала тривати 14 днів, також пов'язана з нещодавніми проблемами SpaceX – витоком рідкого кисню на ракеті Falcon 9. Компанія вже виконала випробування на стартовому майданчику, але заявила, що нову дату узгоджуватимуть із партнерами.

Місія Ax-4 передбачала політ чотирьох астронавтів, серед яких колишня астронавтка NASA Пеґґі Вітсон, а також представники Індії, Угорщини та Польщі – усі вони стали б першими космонавтами своїх країн за останні десятиліття. Наразі команда перебуває на карантині у Флориді.

Модуль "Звєзда", який став третім у складі МКС, запустили ще у 2000 році, а деякі його частини було побудовано ще у 1980-х роках для скасованого проєкту "Мир-2". Саме його зношення та численні дефекти останніми роками викликають особливу тривогу в NASA. За словами члена Консультативної ради з безпеки NASA, витоки в цьому відсіку – одне з головних занепокоєнь агентства.

Очікується, що МКС припинить роботу до 2030 року. Після цього NASA планує перейти до використання приватних станцій, серед яких однією з головних кандидаток є Axiom Station.