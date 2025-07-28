Астрономи знайшли потенційно придатну для життя планету дуже близько до Землі

Міжнародна команда астрономів підтвердила існування п'ятого об'єкта на орбіті зорі L 98-59, розташованої відносно недалеко від нас. Ця планетна система, що обертається навколо червоного карлика, виявилася надзвичайно різноманітною та містить світи, які можуть стати ключем до розуміння того, як формуються планети, схожі на Землю.

Що відомо про нову екзопланету та її сусідів?

Команда вчених з Інституту дослідження екзопланет Trottier (IREx) при Монреальському університеті підтвердила відкриття за 35 світлових років від Землі. L 98-59 f є так званою "суперземлею", а її маса приблизно у 2,8 раза перевищує масу нашої планети. Вона обертається навколо своєї зорі з періодом близько 23 земних днів, пише 24 Канал з посиланням на The Astronomical Journal.

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Найголовніше, що L 98-59 f отримує приблизно таку ж кількість зоряної енергії, як і Земля від Сонця, оскільки розміщена в так званій зоні життя – області, де умови потенційно дозволяють існування рідкої води на поверхні, що є ключовою умовою для підтримки життя в тому вигляді, як ми його знаємо.

Цікаво, що планету виявили не за допомогою традиційного методу транзитів, коли планета проходить перед диском своєї зірки. Її присутність була підтверджена завдяки аналізу ледь помітних коливань у русі зірки, спричинених гравітаційним впливом планети. Для цього вчені повторно проаналізували архівні дані, отримані за допомогою високоточних спектрографів HARPS та ESPRESSO.

Загалом же система L 98-59 є справжньою лабораторією для вивчення різноманіття кам'янистих світів:

L 98-59 b – найближча до зірки планета, є "субземлею". Вона становить лише 84% від розміру Землі та має приблизно половину її маси. Через близькість до зірки на ній може спостерігатися екстремальна вулканічна активність, подібна до тієї, що відбувається на супутнику Юпітера Іо.

Дві внутрішні планети, ймовірно, розігріті приливними силами до стану вулканічних світів.

Третя планета, L 98-59 d, має надзвичайно низьку густину, що може свідчити про те, що це "водний світ", де приблизно 30% її маси складає вода.

Це відкриття робить систему L 98-59 однією з найцікавіших цілей для подальших досліджень за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST), який зможе проаналізувати атмосфери цих планет у пошуках біосигнатур – ознак можливого життя.

На жаль, потрапити туди особисто люди не зможуть. Хоча за космічними мірками 35 світлових років – це мізер, для наших технологій це нездоланна перепона. Нам потрібно досягти швидкості світла, щоб прилетіти туди за 35 років, але людські кораблі не здатні досягати навіть невеликого відсотка від цієї швидкості.