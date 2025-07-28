Что известно о новой экзопланете и ее соседях?

Команда ученых из Института исследования экзопланет Trottier (IREx) при Монреальском университете подтвердила открытие в 35 световых годах от Земли. L 98-59 f является так называемой "суперземлей", а ее масса примерно в 2,8 раза превышает массу нашей планеты. Она вращается вокруг своей звезды с периодом около 23 земных дней, пишет 24 Канал со ссылкой на The Astronomical Journal.

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Самое главное, что L 98-59 f получает примерно такое же количество звездной энергии, как и Земля от Солнца, поскольку размещена в так называемой зоне жизни – области, где условия потенциально позволяют существование жидкой воды на поверхности, что является ключевым условием для поддержания жизни в том виде, как мы ее знаем.

Интересно, что планету обнаружили не с помощью традиционного метода транзитов, когда планета проходит перед диском своей звезды. Ее присутствие было подтверждено благодаря анализу едва заметных колебаний в движении звезды, вызванных гравитационным влиянием планеты. Для этого ученые повторно проанализировали архивные данные, полученные с помощью высокоточных спектрографов HARPS и ESPRESSO.

В целом же система L 98-59 является настоящей лабораторией для изучения многообразия каменистых миров:

L 98-59 b – ближайшая к звезде планета, является "субземлей". Она составляет лишь 84% от размера Земли и имеет примерно половину ее массы. Из-за близости к звезде на ней может наблюдаться экстремальная вулканическая активность, подобная той, что происходит на спутнике Юпитера Ио.

Две внутренние планеты, вероятно, разогреты приливными силами до состояния вулканических миров.

Третья планета, L 98-59 d, имеет чрезвычайно низкую плотность, что может свидетельствовать о том, что это "водный мир", где примерно 30% ее массы составляет вода.

Это открытие делает систему L 98-59 одной из самых интересных целей для дальнейших исследований с помощью космического телескопа Джеймса Вебба (JWST), который сможет проанализировать атмосферы этих планет в поисках биосигнатур – признаков возможной жизни.

К сожалению, попасть туда лично люди не смогут. Хотя по космическим меркам 35 световых лет – это мизер, для наших технологий это непреодолимая преграда. Нам нужно достичь скорости света, чтобы прилететь туда за 35 лет, но человеческие корабли не способны достигать даже небольшого процента от этой скорости.