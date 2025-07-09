Це було питанням часу: конспірологи звинуватили "маніпуляції з погодою" у повенях в Техасі

У Техасі сталися жахливі повені, які забрали життя десятків людей, включаючи дітей. Поки рятувальні операції тривають, у мережі поширюються чутки про штучне втручання в погоду як причину катастрофи. Сенатор Тед Круз мусив виступати з заявою, щоб розвіяти ці домисли й зосередити увагу на реальній допомозі постраждалим.

Тед Круз проти теорій змови

Нещодавні повені в Техасі, які призвели до загибелі щонайменше 90 осіб, стали предметом численних спекуляцій в інтернеті. Деякі користувачі соціальних мереж, зокрема платформи X, стверджують, що ці стихійні лиха були спричинені маніпуляціями погодою. Це не перший подібний випадок, оскільки кількість конспірологів у США б'є всі рекорди. Раніше вони звинувачували демократів у тому, що урагани Гелен і Мілтон у 2024 році вдарили лише по республіканських штатах, вважаючи, що люди Байдена застосовують кліматичну зброю проти прихильників Трампа, пише 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Під час прес-конференції сенатор від штату Техас Тед Круз рішуче спростував усі вигадки, заявивши, що немає жодних доказів на користь таких теорій. Він зазначив, що інтернет часто стає джерелом химерних ідей, які відволікають від реальних проблем. Це вельми цікава заява, враховуючи, що Круз є членом Республіканської партії, котра й була найбільше помічена за поширенням конспірології, особливо під час виборів президента.

Найбільш трагічним став випадок у таборі для дівчат Camp Mystic, де річка Гвадалупе піднялася на 8 метрів лише за 45 хвилин. Наразі 10 дітей та їхня вихователька вважаються зниклими безвісти. Круз закликав не політизувати цю трагедію, хоча сам зіткнувся з критикою через позицію адміністрації щодо скорочення фінансування метеорологічних служб.

Але конспірологічні ідеї продовжують поширюватися. Такі пости, як твердження про "ненормальний дощ" чи підозрілі форми хмар на радарах, активно обговорюються в мережі.

Відомий теоретик змов Алекс Джонс також висловився з цього приводу, хоча й уникав конкретних звинувачень, лише "ставлячи питання", щоб наштовхнути людей на потрібні йому думки.

Не лишилася осторонь і сумнозвісна конгресвумен Марджорі Тейлор Грін. Вона запропонувала законопроєкт про заборону маніпуляцій погодою, вважаючи це серйозною загрозою.

Попри всі спекуляції, офіційна позиція залишається чіткою: повені – це природне явище, а не наслідки кліматичної зброї та маніпуляцій з погодою.

Справжній винуватець повеней у Техасі

Якщо ж і шукати того, хто винен у повенях та інших природних катастрофах, то слід звернути увагу на зміну клімату, яку так палко заперечують Дональд Трамп і його соратники, скасовуючи екологічні закони й повертаючи до життя вугільну та нафтову промисловість. Глобальне потепління, спричинене діяльністю людини, зокрема викидами парникових газів через спалювання викопного палива, призводить до підвищення середньої температури на планеті. Це впливає на гідрологічний цикл, тобто на те, як вода циркулює між океанами, атмосферою та сушею.

Ось ключові аспекти цього зв’язку:

Підвищення вологості атмосфери . Тепліше повітря може утримувати більше водяної пари. За кожний градус Цельсія підвищення температури атмосфера здатна утримувати приблизно на 7% більше вологи. Це призводить до більш інтенсивних опадів під час злив та штормів.

. Тепліше повітря може утримувати більше водяної пари. За кожний градус Цельсія підвищення температури атмосфера здатна утримувати приблизно на 7% більше вологи. Це призводить до більш інтенсивних опадів під час злив та штормів. Суха земля . Через те, що атмосфера починає накопичувати більше водяної пари, частота опадів знижується, а земля сильно пересихає. Тож коли дощ таки випадає, ґрунти не встигають вбирати вологу. Внаслідок цього катастрофічні потоки води йдуть не в землю, а накопичують на поверхні, течуть по поверхні, прокладаючи собі шлях через розчищенні від дерев й забетоновані людські поселення.

. Через те, що атмосфера починає накопичувати більше водяної пари, частота опадів знижується, а земля сильно пересихає. Тож коли дощ таки випадає, ґрунти не встигають вбирати вологу. Внаслідок цього катастрофічні потоки води йдуть не в землю, а накопичують на поверхні, течуть по поверхні, прокладаючи собі шлях через розчищенні від дерев й забетоновані людські поселення. Підвищення рівня моря. Глобальне потепління спричиняє танення льодовиків та розширення океанської води через нагрівання, що підвищує рівень моря. Тим часом гірські льодовики, тала вода яких стікає в річки, підвищують рівень цих річок. Це збільшує ризик прибережних повеней, особливо під час штормів та ураганів.

За прогнозами IPCC, при потеплінні на 2 градуси Цельсія дощі, які раніше траплялися раз на 10 років, відбуватимуться 1,7 раза за десятиліття і будуть на 14% інтенсивнішими.

Якщо не вдасться обмежити глобальне потепління, ризики повеней лише зростатимуть. За прогнозами, при потеплінні на 3 градуси Цельсія до 2100 року в Європі збитки від повеней можуть сягати 48 мільярдів євро щорічно, а кількість людей, які зазнають впливу, потроїться. Навіть при потеплінні на 1,5 градуса річкові басейни в Індії, Китаї, Ефіопії та інших країнах зіткнуться зі значними ризиками.