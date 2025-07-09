Тед Круз против теорий заговора

Недавние наводнения в Техасе, которые привели к гибели по меньшей мере 90 человек, стали предметом многочисленных спекуляций в интернете. Некоторые пользователи социальных сетей, в частности платформы X, утверждают, что эти стихийные бедствия были вызваны манипуляциями погодой. Это не первый подобный случай, поскольку количество конспирологов в США бьет все рекорды. Ранее они обвиняли демократов в том, что ураганы Хелен и Милтон в 2024 году ударили только по республиканским штатам, считая, что люди Байдена применяют климатическое оружие против сторонников Трампа, пишет 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Во время пресс-конференции сенатор от штата Техас Тед Круз решительно опроверг все выдумки, заявив, что нет никаких доказательств в пользу таких теорий. Он отметил, что интернет часто становится источником причудливых идей, которые отвлекают от реальных проблем. Это весьма интересное заявление, учитывая, что Круз является членом Республиканской партии, которая и была больше всего замечена за распространением конспирологии, особенно во время выборов президента.

Наиболее трагическим стал случай в лагере для девочек Camp Mystic, где река Гвадалупе поднялась на 8 метров всего за 45 минут. Сейчас 10 детей и их воспитательница считаются пропавшими без вести. Круз призвал не политизировать эту трагедию, хотя сам столкнулся с критикой из-за позиции администрации по сокращению финансирования метеорологических служб.

Но конспирологические идеи продолжают распространяться. Такие посты, как утверждение о "ненормальном дожде" или подозрительные формы облаков на радарах, активно обсуждаются в сети.

Известный теоретик заговоров Алекс Джонс также высказался по этому поводу, хотя и избегал конкретных обвинений, только "ставя вопрос", чтобы натолкнуть людей на нужные ему мысли.

Не осталась в стороне и печально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она предложила законопроект о запрете манипуляций погодой, считая это серьезной угрозой.

Несмотря на все спекуляции, официальная позиция остается четкой: наводнения – это природное явление, а не последствия климатического оружия и манипуляций с погодой.

Настоящий виновник наводнений в Техасе

Если же и искать того, кто виноват в наводнениях и других природных катастрофах, то следует обратить внимание на изменение климата, которое так горячо отрицают Дональд Трамп и его соратники, отменяя экологические законы и возвращая к жизни угольную и нефтяную промышленность. Глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, в частности выбросами парниковых газов из-за сжигания ископаемого топлива, приводит к повышению средней температуры на планете. Это влияет на гидрологический цикл, то есть на то, как вода циркулирует между океанами, атмосферой и сушей.

Вот ключевые аспекты этой связи:

Повышение влажности атмосферы . Теплый воздух может удерживать больше водяного пара. За каждый градус Цельсия повышения температуры атмосфера способна удерживать примерно на 7% больше влаги. Это приводит к более интенсивным осадкам во время ливней и штормов.

. Теплый воздух может удерживать больше водяного пара. За каждый градус Цельсия повышения температуры атмосфера способна удерживать примерно на 7% больше влаги. Это приводит к более интенсивным осадкам во время ливней и штормов. Сухая земля . Из-за того, что атмосфера начинает накапливать больше водяного пара, частота осадков снижается, а земля сильно пересыхает. Поэтому когда дождь таки выпадает, почвы не успевают впитывать влагу. Вследствие этого катастрофические потоки воды идут не в землю, а накапливают на поверхности, текут по поверхности, прокладывая себе путь через расчищенные от деревьев и забетонированные человеческие поселения.

. Из-за того, что атмосфера начинает накапливать больше водяного пара, частота осадков снижается, а земля сильно пересыхает. Поэтому когда дождь таки выпадает, почвы не успевают впитывать влагу. Вследствие этого катастрофические потоки воды идут не в землю, а накапливают на поверхности, текут по поверхности, прокладывая себе путь через расчищенные от деревьев и забетонированные человеческие поселения. Повышение уровня моря. Глобальное потепление вызывает таяние ледников и расширение океанской воды из-за нагрева, что повышает уровень моря. Между тем горные ледники, талая вода которых стекает в реки, повышают уровень этих рек. Это увеличивает риск прибрежных наводнений, особенно во время штормов и ураганов.

По прогнозам IPCC, при потеплении на 2 градуса Цельсия дожди, которые раньше случались раз в 10 лет, будут происходить 1,7 раза за десятилетие и будут на 14% интенсивнее.

Если не удастся ограничить глобальное потепление, риски наводнений будут только расти. По прогнозам, при потеплении на 3 градуса Цельсия до 2100 года в Европе убытки от наводнений могут достигать 48 миллиардов евро ежегодно, а количество людей, которые подвергаются воздействию, утроится. Даже при потеплении на 1,5 градуса речные бассейны в Индии, Китае, Эфиопии и других странах столкнутся со значительными рисками.