Повне сонячне затемнення 2024: як і де дивитися онлайн 8 квітня

У понеділок, 8 квітня, над північною Мексикою, частинами 15 штатів США та південним сходом Канади відбудеться довгоочікувана небесна подія – повне сонячне затемнення. Місяць повністю закриє Сонце, що створить умови для одного з найбільших спостережуваних затемнень в історії людства.

На жаль його неможливо буде спостерігати на власні очі з території України, однак не варто засмучуватися, адже його можна буде переглянути онлайн. 24 Канал підготував короткий гайд як і де дивитися найбільше сонячне затемнення 2024 року.

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NASA проводитиме пряму трансляцію події і повитися її ви зможете прямо тут, на нашому сайті. Трансляція розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Сонячне затемнення: пряма трансляція

Як все відбуватиметься

Під час повного сонячного затемнення Місяць вирівнюється між Землею і Сонцем, стаючи майже такого ж розміру, як і саме Сонце. Це вирівнювання призводить до короткого періоду повного затемнення, під час якого Місяць повністю закриває сонячний диск, тривалість якого залежить від місця розташування глядача.

Центральна тінь Місяця торкнеться Землі на сході сонця в Тихому океані біля острова Старбак у Кірібаті. Потім тінь перетне Землю за 3 години 16 хвилин, перш ніж остаточно зникне на заході сонця в Атлантичному океані на північ від Азорських островів.

Ті, кому пощастить опинитися на шляху затемнення, стануть свідками найдовшого затемнення на суші з часів повного сонячного затемнення 11 липня 2010 року на острові Пасхи/Рапа Нуї, яке триватиме 4 хвилини 28 секунд.

До речі, затемнення пройде шлях довжиною близько 16 000 кілометрів, причому менше половини шляху пройде над сушею. За прогнозами, затемненню знадобиться 68 хвилин, щоб пройти через Північну Америку, включаючи Мексику, 15 штатів США та Канаду.



Шлях сонячного затемнення / Фото Michael Zeiler/GreatAmericanEclipse

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Різні платформи, в тому числі timeanddate, також пропонуватимуть пряму трансляцію цієї події, надаючи звіти в режимі реального часу та довідкову інформацію, поки світ готується стати свідком небесного видовища 8 квітня 2024 року.