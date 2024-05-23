У Китаї створили чат-бота на основі Сі Цзіньпіна

Однією з цікавих особливостей чат-ботів є те, що вони можуть створюватися не лише на основі різноманітної наукової інформації, книг і статей, а й на основі текстового сліду, який лишає конкретна людина. Так, наприклад, в усьому світі набирає популярності спілкування з цифровими копіями знаменитостей, а в Китаї стала необхідною послуга віртуального клонування померлих людей.

Суть такого "клонування" полягає в тому, щоб завантажити в штучний інтелект тексти, створенні раніше людиною, дозволивши алгоритмам проаналізувати стиль написання, особливості й звички людини, а потім наслідувати її. Таким чином, звертаючись до ШІ ви будете отримувати відповіді в тому ж стилі, який був би характерний і живій людині. І якщо здебільшого для навчальних даних беруть листування в соцмережах, то у випадку з головним китайським комуністом були використані його численні книги.

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Віртуальний Цзіньпін

Як і в багатьох правителів його штибу, у Сі Цзіньпіна є дивна любов до написання численних книг, настановчих статей і навчальних (часто пропагандистських) буклетів, які видаються нескінченними тиражами й повинні бути присутні в будь-якій бібліотеці, наче Біблія, прославляючи лідера, його діяльність та надаючи всім довкола своєрідні інструкції про те, що їм слід робити, як думати та як жити. Тож китайські чиновники просто використали всі ці тексти для навчання штучного інтелекту.

Його політична філософія відома під загальною назвою "Думка Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайською специфікою в нову епоху" або просто "Думка Сі Цзіньпіна", й складається з 12 книг, нібито написаних самим Сі Цзіньпіном під час його 11-річного перебування на посаді лідера Комуністичної партії Китаю. Навчальний набір для ШІ також включає урядові постанови, політичні документи, повідомлення державних ЗМІ та інші офіційні публікації.

Один лише документ, вивчений The Financial Times, який використовувався для навчання чат-бота, містив понад 86 000 згадок про Сі Цзіньпіна з формулюваннями, які закликають громадян "забезпечити, щоб у думках, політиці та діях ми завжди були в тісній єдності з Центральним комітетом партії з Генеральним секретарем Сі Цзіньпіном у його центрі".

Широкому загалу ця технологія ще не стала доступною. Її використовують у дослідницькому центрі, підпорядкованому Адміністрації кіберпростору Китаю (CAC), хоча з часом вона може бути випущена для ширшого використання. Модель може відповідати на запитання, створювати звіти, узагальнювати інформацію та перекладати з китайської на англійську. Це базовий чат-бот, але він, ймовірно, буде поширювати ідеї Сі щодо політики, економіки та культури.

Цей крок відбувається на тлі активних зусиль китайських чиновників, спрямованих на просування філософії Сі Цзіньпіна. Його книги, як пишуть ЗМІ, займають центральне місце на книжкових ярмарках країни. Популярні новинні додатки від таких компаній, як Tencent і Netease, резервують місця у верхній частині стрічки для статей з офіційних державних ЗМІ, і в більшості з цих публікацій фігурує президент країни. Діти у віці від десяти років зобов'язані вивчати його політичну філософію, тож чат-бот явно зможе знайти застосування й там.

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Основні західні моделі штучного інтелекту недоступні в Китаї, оскільки партія вимагає, щоб постачальники генеративного ШІ "втілювали основні соціалістичні цінності", а вихідні дані будь-якого чат-бота не повинні "містити жодного контенту, що підриває державну владу". Простіше кажучи, влада Китаю вимагає жорсткої цензури від розробників таких ШІ, як ChatGPT, Google Gemini або подібних. Але країна має чим замінити ці продукти, адже місцеві компанії теж активно розробляють свої чат-боти, які, звісно ж, не знають, чи сталося щось на площі Тяньаньмень у 1989 році.