Вбивчий ШІ

Палмер Лакі, статки якого за версією Forbes становлять близько 2,3 мільярда доларів, знає, про що говорить, принаймні, коли мова йде про майбутні технологічні аспекти війни. Він є засновником компанії Oculus, що виробляє гарнітури віртуальної реальності, і був витіснений з неї після того, як її купила компанія Meta. За даними Wall Street Journal, Лакі був звільнений з Meta через пожертвування у 2016 році на користь коаліційного виборчого штабу, пов'язаного з колишнім президентом США Дональдом Трампом.

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Зараз він керує компанією з виробництва зброї Anduril, яка має мільярдні контракти з Міністерством оборони США, тож залучений до процесу інтеграції ШІ в зброю, зокрема безпілотні технології.

Будуть люди, яких [випадково] уб'є штучний інтелект, і які не повинні були померти. Це неминуче, якщо штучний інтелект стане основною частиною способу ведення війн,

– сказав Палмер Лакі.

Він також каже, що людству слід переконатися, що живі люди несуть за це відповідальність, тому що "це єдине, що може підштовхнути нас до кращих рішень і меншої кількості ненавмисних смертей, меншої кількості жертв серед цивільного населення".

Але є й плюси

Хоча Лакі визнає потенційну небезпеку ШІ, він стверджує, що ця технологія може подолати існуючі проблеми, які, можливо, є навіть більш смертоносними для невинних людей, ніж буде майбутній ШІ. "Я не хочу, щоб ШІ робив ці речі, але в багатьох випадках існуючі технології набагато гірші", – сказав він.

Компанія Anduril уже є широко відомою на ринку озброєнь. Не так давно вона прогриміла в новинах завдяки особливому багаторазовому дрону Roadrunner з вертикальною посадкою. Він ще не введений в експлуатацію, але якщо всі випробування будуть успішними, то він зможе доставляти снаряди, а потім повертатися на базу за наступним.

Дрон Roadrunner: відео

Anduril виробляє різні типи дронів, зокрема камікадзе та розвідувальні. Відомо, що безпілотники Altius-600, призначені для розвідки, вона постачає Україні.

Зрозуміло, що з огляду на те, як швидко змінюються методи ведення сучасної війни, компанія шукає способи поєднання БПЛА та штучного інтелекту. Він, як очікується зможе приймати самостійні рішення про цілі, які виявлятиме за певними ознаками. Крім того, в умовах роботи ворожого РЕБ зможе знаходити заздалегідь задану ціль. Однак експертів непокоїть, що така технологія може вийти з-під контролю, почавши вбивати своїх або цивільних.